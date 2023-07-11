تعتزم مصر إطلاق مهرجان ترفيهي في مدينة العلمين الجديدة الواقعة على البحر المتوسط يحمل اسم "مهرجان العلمين الجديدة 2023" في الفترة بين 13 يوليو و26 أغسطس المقبل، مستهدفة جذب مليون سائح من خارج وداخل البلاد.

وسيحمل المهرجان شعار "العالم علمين"، وسيتضمن حفلات موسيقية، وبطولات ومسابقات رياضية، وعروض أزياء، وأنشطة ترفيهية أخرى، بحسب ما تم الكشف عنه خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء بمدينة العلمين للإعلان عن المهرجان.

وتسعى مصر، في ظل أزمة شح للسيولة الدولارية لديها، إلى زيادة عدد السياح وتنشيط السياحة، التي تعتبر أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة التي تحتاجها الدولة لتمويل نفقاتها.

وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق نمو سنوي في عائدات السياحة بنسبة 20% خلال السنوات الثلاثة المقبلة، لتصل إيراداتها في عام 2026 إلى 20 مليار دولار، بحسب ما قاله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء.

وقال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنظمة للمهرجان، خلال المؤتمر الصحفي بالعلمين، إن المهرجان يستهدف تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وأيضا الترويج للفرص الاستثمارية في المدينة.

ومدينة العلمين الجديدة، التي دشنها الرئيس المصري عام 2018، مقامة على مساحة 48 ألف فدان، وتستهدف المدينة جذب 4 مليون نسمة، وتضم فنادق وأبراج ومناطق صناعية ولوجيستية.

ومن بين رعاة مهرجان "العلمين الجديدة" البنك الأهلي المصري -وهو واحد من أكبر بنكين حكوميين في مصر- وهيئة البريد المصري، وشركة حديد عز المصرية للحديد والصلب، وشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان ولبنك التعمير والإسكان.

(إعداد: صفية منير، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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