وافقت الحكومة المصرية، وفق بيان لها يوم الأربعاء، على وقف العمل بقرار أصدرته سابقا إبان أزمة انقطاع الكهرباء بالبلاد بعمل الموظفين أيام الأحد بنظام العمل عن بعد من المنزل، وقالت إن العمل بالنظام العادي سيعود بداية من شهر سبتمبر المقبل.

كانت الحكومة أعلنت، في أواخر يوليو الماضي، في ظل انقطاع متكرر للتيار الكهربائي يوميا عن إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء لتقليل فترات انقطاع التيار.

وتضمنت الإجراءات أن يكون العمل في المصالح الحكومية غير المرتبطة بتعامل مباشر مع المواطنين في أيام الأحد خلال شهر أغسطس بنظام الأون لاين -العمل عن بعد- بداية من يوم الأحد الموافق 6 أغسطس. لكن تُرك تحديد تفاصيل تطبيق القرار لكل جهة حسب رؤيتها وظروف العمل.

وتراجعت وتيرة انقطاع التيار الكهربائي مع تنفيذ الإجراءات التي أعلنتها الحكومة، والتي تضمنت استيراد شحنات إضافية من المازوت لتشغيل محطات الكهرباء، وهي كميات قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنها ستكلف الدولة ما بين 250 إلى 300 مليون دولار إضافية حتى نهاية شهر أغسطس.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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