وافقت هيئة‭‭‭ ‬‬‬الرقابة النووية والإشعاعية المصرية على منح الإذن بإنشاء الوحدة الرابعة والأخيرة بمحطة الضبعة للطاقة النووية بقدرة تصل إلى 1200 ميغاوات، بحسب بيان للهيئة يوم الأربعاء نشرته صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك.

وتهدف محطة الضبعة، الواقعة على طول الساحل الشمالي الغربي لمصر، إلى توليد الكهرباء من أربع وحدات بطاقة 1200 ميغاوات للوحدة، وتم منح إذن إنشاء الوحدة الأولى في يونيو 2022، والثانية في أكتوبر 2022، والثالثة في مارس 2023.

وقالت الهيئة، في بيانها الأربعاء، إنه تم منح الموافقة لإنشاء الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة بعد التحقق من أمان الوحدة، مضيفة أنه لم يثبت وجود أي مخاطر تهدد الإنسان والبيئة والممتلكات.

كانت مصر وقعت في عام 2017 مع روسيا اتفاق لبدء العمل في مشروع محطة الضبعة، وتنفذ مؤسسة روساتوم للطاقة النووية الروسية الحكومية وشركات تابعة لها المشروع، بحسب الموقع الإلكتروني لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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