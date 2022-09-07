وافق مجلس الوزراء المصري، يوم الأربعاء، على مشروع قرار لإقامة مشروع جديد في مجال تصنيع المعادن في محافظة المنيا بصعيد مصر، سيعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، فإن الغرض من المشروع هو تصنيع وتشكيل جميع الأجزاء المعدنية وغير المعدنية المتنوعة لأجهزة التكييف المركزي، والثلاجات غير المنزلية، إلى جانب تشكيل المعادن، حيث سيتم استخدام الكمبيوتر لوضع تصاميم جميع المنتجات.

وسيكون المشروع ملزم بالتصدير إلى خارج البلاد بنسبة لا تقل عن 80% لكافة الأنشطة، وسيحمل اسم "شركة بدر وعصفور للصناعات الهندسية والمعدنية".

ولم يورد البيان مزيد من التفاصيل حول تكلفة المشروع أو موعد الانتهاء منه.

وقال مجلس الوزراء إن الموافقة على المشروع تأتي "في ضوء توجه الدولة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعة".

ما هي المناطق الحرة؟

هي جزء من الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطتها الإدارية، ويتم التعامل فيه وفق أحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة، وتنقسم إلى مناطق حرة عامة ومناطق حرة خاصة، بحسب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للاستعلامات الحكومية.

ويقدم الاستثمار في المناطق الحرة مزايا منها حرية تحديد أسعار المنتجات ونسبة الأرباح، بالإضافة إلى إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها، وفق هيئة الاستعلامات.

ويشترط لمزاولة النشاط الاستثماري بنظام المناطق الحرة الخاصة في مصر أن لا تقل صادرات المشروع عن 50%، ويجوز تحويل أي مشروع استثماري داخل البلاد للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة لكن بشروط، وفق هيئة الاستعلامات.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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