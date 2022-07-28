وقعت الحكومة المصرية مذكرة تفاهم مع شركة رنيو باور برايفت الهندية لبناء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تقدر بحوالي 8 مليار دولار.

سيتم تنفيذ المشروع على مراحل، بحسب بيان حكومي صدر يوم الأربعاء بعد التوقيع على مذكرة تفاهم بين جهات حكومية مصرية والشركة الهندية للبدء بالدراسات الأولية لإقامة المشروع.

تسعى الدول العربية إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة.

من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 20 ألف طن سنويا في المرحلة التجريبية لتصبح في المرحلة الأولى 220 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر، بحسب البيان الذي لم يعلن عن موعد البدء في تنفيذ المشروع أو الانتهاء منه.

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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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