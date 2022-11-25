يعتزم الرئيس التنفيذي لتويتر إيلون ماسك إدخال تغييرات على علامة توثيق الحسابات على المنصة، على أن يكون إطلاق تلك التغييرات يوم الجمعة المقبل بالتزامن مع إعادة إطلاق علامة التوثيق الزرقاء المعهودة، وفقا لما نقلته رويترز عن تغريدات للمالك الجديد للمنصة.

كانت الشركة أوقفت خدمة الاشتراك للحصول على علامة التوثيق الزرقاء التي كان أُعلن عنها مؤخرا بقيمة 8 دولارات مع انتشار الحسابات المزيفة، وقالت إن خدمة الاشتراك تلك ستتم إعادة إطلاقها في 29 نوفمبر.

وسيطرح ماسك علامات توثيق بألوان جديدة، بحيث تكون العلامة ذهبية للشركات، ورمادية للحكومات، فيما يظل اللون الأزرق مخصص للأفراد بما فيهم المشاهير.

وقال ماسك إنه عملية التحقق من الحسابات قبل توثيقها ستتم يدويا.

وقال ماسك، في تغريدة أخرى نقلتها رويترز، إنه بإمكان الأفراد أيضا الحصول على شعار ثانوي صغير لإظهار انتمائهم إلى منظمة إذا تم التحقق من ذلك من قبل تلك المنظمة، مضيفا أنه سيقدم تفسير أوضح الأسبوع المقبل.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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