بدأ اكتتاب الأفراد في شركة دار المعدات الطبية والعلمية السعودية، أمس، ويستمر لمدة 4 أيام، بعد تحديد السعر النهائي للطرح عند الحد الأقصى بقيمة 52 ريال (13.9 دولار) وذلك بعد إقبال كبير من المستثمرين في الجزء الخاص بالمؤسسات.

وبلغ معدل التغطية للمؤسسات 65 مرة، وكان سعر الطرح يتراوح بين 45 و52 ريال (12 و 13.9 دولار)، في مؤشر على استمرار زخم الطروحات السعودية المتواصل من العام الماضي.

وتهدف الشركة لطرح 30% من رأس مالها في البورصة السعودية، بإجمالي 6 مليون سهم، وخصصت 10% من الأسهم المطروحة للأفراد، والباقي للمؤسسات.

نظرة على الشركة

تأسست الشركة على يد رجل الأعمال سعود محمد ناصر العريفي، في عام 1979 بمدينة الرياض، وتعمل في تجارة المعدات والمواد الطبية وصيانة الأجهزة الطبية، والمقاولات والتشغيل والصيانة للمشاريع الطبية وغير الطبية وقطاع التغذية والتموين، وتعمل مع القطاعين الحكومي والخاص في السعودية.

تمتلك الشركة حصص في عدة شركات سعودية متعددة، تشمل 100% من شركة مستودع أدوية قرقاص التجارية وتنشط في مجال مستودعات الأدوية والبيع بالتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.

كما تمتلك 99% من شركة نقاء المتحدة للأدوية، التي تعمل في قطاع الصيدليات ومستودعات الأدوية والبيع بالجملة والتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.

وتمتلك أيضا كامل أسهم شركة رؤى الحماية التي تعمل في استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في المعدات والأجهزة الالكترونية والكهربائية والميكانيكية والمغاسل ومعدات المحارق والمضخات والمولدات وقطع غيارها وصيانتها وصيانة الأجهزة الطبية المتخصصة.

ولديها أيضا 51% من أسهم شركة نبض للصناعات الطبية وتعمل في صناعة منظمات ضربات القلب وأنابيب عمليات القسطرة والتغذية.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير عبد القادر رمضان، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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