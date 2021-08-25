قفزت أرباح شركة "سوديك" المصرية بنسبة 190% بالربع الثاني من العام الجاري إلى 122 مليون جنيه (7.8 مليون دولار) مقابل 42 مليون جنيه (2.7 مليون دولار) في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيان من الشركة يوم الأربعاء.

وارتفعت إيرادات الشركة بالربع الثاني بنسبة 39% لتبلغ حوالي مليار جينه (63.6 مليون دولار) مع تسليم الوحدات في مشروعاتها بشرق وغرب القاهرة، بحسب البيان.

التفاصيل

زادت المبيعات التعاقدية في الربع الثاني بنسبة 87% إلى حوالي 1.9 مليار جنيه (121 مليون دولار) مقابل حوالي مليار جنيه (63.6 مليون دولار) قبل عام، وفق ما جاء في البيان.

وبلغ عدد الوحدات التي سلمتها الشركة في الربع الثاني 146 وحدة وهي أقل من الوحدات التي سلمتها في نفس الربع من العام الماضي البالغ عددها 156 وحدة، لكنها قيمتها الإجمالية كانت أعلى، بحسب البيان.

وقالت سوديك إن نسبة إلغاء المبيعات في الربع الثاني من العام الجاري تراجعت إلى 10% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها مقابل 13% في الربع الثاني من 2020.

وكانت مبيعات الشركة تضررت في النصف الأول من العام الماضي نتيجة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا، والتي أثرت على معدلات تسليم الوحدات، وهو ما انعكس على تراجع الإيرادات.

وبحسب قواعد المحاسبة المصرية فإن الشركات العقارية لا تسجل مبيعاتها كإيرادات إلا بعد تسليمها للعملاء.

تطور الأرباح الفصلية في عام ونصف

(بحسب البيانات المالية للشركة على موقعها الإلكتروني)

2021

الربع الثاني: 122 مليون جنيه (7.8 مليون دولار)

الربع الأول: 100 مليون جنيه (6.4 مليون دولار)

2020

الربع الرابع: 284 مليون جنيه (18.1 مليون دولار)

الربع الثالث: 468 مليون جنيه (29.8 مليون دولار)

الربع الثاني: 42 مليون جنيه (2.7 مليون دولار)

الربع الأول: 28 مليون جنيه (1.8 مليون دولار)

خلفية عن سوديك

تأسست عام 1996، ومقرها القاهرة، وهي مدرجة في البورصة المصرية، وتعمل في مجال التطوير العقاري، ومن أبرز مشروعاتها ويست تاون وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع الجريا ومشروع فورتي ويست ومشروع البوليغون ومشروع قطامية بلازا ومشروع أوتوفيل ومشروع سيزر في الساحل الشمالي.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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