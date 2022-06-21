وقعت قطر للطاقة، اتفاق مع إكسون موبيل الأمريكية، لتنضم إلى سلسلة الشركات العالمية التي ستشارك قطر في تطوير حقل غاز الشمال الشرقي العملاق، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) يوم الثلاثاء في تغريدة على حسابها.

وكان وزير الطاقة سعد بن شريده الكعبي قال في تصريحات مباشرة بثها منتدى قطر الاقتصادي في وقت سابق اليوم، إن "شركة إكسون ستكون بالتأكيد شريك استراتيجي مهم للغاية وستكون جزء من توسيع حقل الشمال".

ومشروع توسعة حقل الشمال الشرقي هو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم وتبلغ تكلفته 28.75 مليار دولار وهو سيعزز من قدرة قطر على تصدير الغاز.

وتبلغ نسبة إكسون موبيل 6.25% في المشروع، بحسب تغريدة وكالة قنا.

وبهذا تصبح إكسون موبيل الشريك الرابع في المشروع، حيث اختارت قطر للطاقة مؤخرا شركة إيني الإيطالية وشركة توتال اينرجيز الفرنسية وكونوكوفيليبس الأمريكية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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