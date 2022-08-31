أعلن سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة أن شركة قطر للطاقة سوف تنشئ مشروع لإنتاج الأمونيا الزرقاء بتكلفة تصل إلى 1.1 مليار ريال قطري (نحو 302.2 مليون دولار)، وفقا لتغريدات لوكالة الأنباء القطرية يوم الأربعاء.

والأمونيا الزرقاء هي أحد مصادر الطاقة منخفضة الكربون، ويتم إنتاجها من النيتروجين والهيدروجين، ويمكن استخدامها في محطات الطاقة لإنتاج كهرباء منخفضة الكربون، ويتم نقلها باستخدام السفن التقليدية.

ومن المقرر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 1.2 مليون طن سنويا، على أن يبدأ الإنتاج في الربع الأول من 2026، حسب ما نقلته الوكالة عن الكعبي.

وقالت شركة قطر للطاقة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن المشروع هو "أول وأكبر مشروع أمونيا زرقاء في العالم".

وبحسب البيان، فقد وقعت عقود المشروع شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة وشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)، وهما شركتان تابعتان لقطر للطاقة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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