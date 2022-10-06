أعلنت قطر، يوم الخميس، عن مبادرة جديدة لمشجعي كأس العالم الذي تستضيفه الدوحة في الفترة بين 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، فإن المبادرة تحمل اسم "هيا معي 1+3"، وتتيح لأي مشجع من خارج قطر حاصل على بطاقة "هيا" استخدام رقم تذكرة إحدى مباريات بطولة كأس العالم لدعوة 3 مشجعين من غير حاملي التذاكر للدخول إلى قطر خلال فترة البطولة.

وبطاقة "هيا" هي البطاقة المخصصة لمشجعي مونديال 2022، وهي إلزامية لدخول استادات كأس العالم مع تذكرة المباراة، كما تتيح استخدام المواصلات العامة بالمجان طوال فترة البطولة، فضلا عن الاستفادة من عدد من الخصومات.

شروط وطريقة الاستفادة من المبادرة

(وفق الوكالة)

- ألا يقل عمر مقدم الطلب (حامل بطاقة هيا) عن 18 عام.

- أن يحمل المستفيد من المبادرة لدخول قطر جواز سفر ساري الصلاحية.



- يتعين على المستفيدين من المبادرة لدخول قطر تأكيد مقار إقامتهم في قطر خلال البطولة، مع دفع رسوم غير مستردة قيمتها 500 ريال قطري، باستثناء من تقل أعمارهم عن 12 عام.

- مبادرة "هيا معي 1+3" غير متاحة لسكان قطر، وتقتصر على القادمين من خارجها.

- سيكون بإمكان المشجعين من حاملي بطاقة "هيا" الاستفادة من هذه المبادرة عبر بوابة "هيا" الإلكترونية المخصصة لمشجعي كأس العالم 2022.





(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا