صوت أغلب مساهمي شركة تويتر لصالح بيع المنصة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بحسب مصادر لرويترز، وهي خطوة مهمة في عملية إتمام إجراءات الصفقة من جانب تويتر.

وكانت شركة تويتر المالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي قد لجأت للقضاء لاستكمال صفقة بيع أسهمها لماسك ب44 مليار دولار، بعد أن تراجع الأخير عن قراره بسبب عدم وضوح حجم الحسابات المزيفة والتي تؤثر على حجم الإعلانات.

ومن المتوقع أن يصدر قرار المساهمين الثلاثاء لكن مصادر قالت لرويترز إن عدد كاف من المساهمين قد صوت لصالح الصفقة الاثنين.

ويتداول سهم تويتر في الفترة الأخيرة عند سعر أقل من عرض ماسك المقدر ب 54.20 دولار للسهم.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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