بعد ارتفاع حجم الطلب عليها إلى مليارات الدولارات في 2021 من بضع ملايين فقط السنوات السابقة عليها.. هل هذا يجعل مهمة دبى أسهل في أن تكون مركز للعملات المشفرة في المنطقة؟ ومن ينافس دبى؟ تساؤلات نجيبكم عنها في الفيديو التالي فتابعونا

(إعداد: أماني رضوان، وتعمل أماني أيضا في جريدة البورصة المصريةو الفيديو من تصميم نور معتوق وكريستال أبو جودة)

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