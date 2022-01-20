تسعى شركة فوري المصرية المقيدة في البورصة المصرية لطرح حصة من أسهمها في الولايات المتحدة، من خلال إصدار شهادات إيداع أمريكية، بحسب بيان للبورصة يوم الخميس.

وتسمح البورصة المصرية للشركات المقيدة بطرح حصة لا تزيد على ثلث رأسمالها في الأسواق الأجنبية، بإصدار شهادات إيداع مقابل الأوراق المالية يمكن تداولها في الخارج.

ولدى بعض الشركات المصرية شهادات إيداع في بورصة لندن مثل البنك التجاري الدولي والمجموعة المالية هيرميس وإيديتا للصناعات الغذائية، بحسب موقع البورصة المصرية.

وقالت فوري إنها لم تحدد بعد توقيت الطرح أو عدد شهادات الإيداع والسعر المقترح لإصدارها، وإن إتمام هذه العملية يخضع لطروف السوق والموافقات الرقابية وموافقة المساهمين، وفق ما جاء في البيان.

تعليق محللة

قالت إيمان مرعي المحللة المالية بشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، في اتصال هاتفي مع زاوية عربي من القاهرة، إن طرح شهادات إيداع بالأسواق الأجنبية "يزيد فرص التداول والسيولة على السهم، ويجذب قاعدة أوسع من المستثمرين، خاصة من المؤسسات المالية التي تستثمر لفترات طويلة، بما يجعل هناك تنوع ما بين المستثمرين الأفراد قصيري الأجل والمستثمرين طويلي الأجل في السهم".

وأضافت أن "الطرح الخارجي يساعد أيضا في الانتشار بالأسواق الدولية وجذب الاهتمام بالشركة بين المستثمرين في هذه الأسواق".

ولأن شهادات الإيداع الدولية تصدر بالعملات الأجنبية فإنها تجنب المستثمرين الأجانب مخاطر تقلب سعر الصرف كما أنها أسهل في عمليات التسوية والبيع والشراء.

وبحسب البيان فإن فوري تعتزم أيضا زيادة رأسمالها المصدر في مصر بمبلغ 800 مليون جنيه (51 مليون دولار).

نبذة سريعة عن فوري

(بحسب بيانات الشركة)

شركة مقيدة في البورصة المصرية، تأسست عام 2008، وهي أكبر منصة للمدفوعات الإلكترونية في مصر للعملاء من الشركات والأفراد.

وتقدم فوري جميع أنواع خدمات المدفوعات من اشتراكات النوادي وفواتير المياه والغاز والكهرباء والمرور والنيابة والجامعات والمدارس وغيرها.

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(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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