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أوردت عدة وسائل إعلام أنه تم تعليق التداول على أسهم شركة تويتر بعد أنباء عن صفقة جديدة محتملة من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لشراء الشركة.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ، فإن عرض الشراء الجديد يتضمن نفس سعر عرض سابق كان قدمه ماسك للاستحواذ على الشركة وهو 54.2 دولار للسهم.

ويسعى ماسك، وفق الوكالة، من هذا العرض الجديد على الأرجح إلى تجنب النزاع القضائي بينه وبين تويتر في المحكمة، إذ كانت الشركة لجأت للقضاء بعدما تراجع الملياردير الأمريكي عن عرضه القديم للاستحواذ على الشركة.

ووفق ما نقلته الوكالة عن أشخاص مطلعين على الأمر، فإن ماسك قدم عرضه الجديد في خطاب أرسله إلى شركة تويتر المالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي.

وبعد الأنباء عن عرض الشراء الجديد، ارتفعت أسهم تويتر 18%، ما تسبب في تعليق التداول عليها.

وفي سبتمبر الماضي، صوت مساهمو شركة تويتر لصالح بيع المنصة لماسك ضمن الصفقة السابقة التي كان قدمها للاستحواذ على الشركة.

وكانت شركة تويتر قد لجأت للقضاء لاستكمال صفقة بيع أسهمها لماسك ب44 مليار دولار، بعد أن تراجع الأخير عن قراره بسبب عدم وضوح حجم الحسابات المزيفة والتي تؤثر على حجم الإعلانات.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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