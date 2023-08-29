العبار: نعمل على تنفيذ المنتجع بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة للمساهمة في تحويل الساحل الشمالي إلى واجهة سياحية مصرية على البحر المتوسط دعماً لجهود الدولة للنهوض بقطاع السياحة

القاهرة: وقعت شركة إيجل هيلز العقارية عقد تنفيذ وإنشاء مع شركة أوراسكوم للإنشاءات بقيمة 1,920,000,000 جنيه مصري للمشاركة في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع Soul Luxury Beach Resort بالساحل الشمالي، والذي بموجبه ستقوم شركة أوراسكوم للإنشاءات بتنفيذ أعمال البناء والتشييد بالمنطقتين الثالثة والرابعة (Flow – Breeze) بالمرحلة الأولى من المشروع. وقد تم الاتفاق على أن يتم التنفيذ خلال 1020 يوماً من تاريخ بدء هذا المشروع الفريد.

وقد شهد التعاقد كل من السيد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز العقارية، والسيد أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات.

صمم مشروع Soul Luxury Beach Resort ليكون أحد أرقى منتجعات الساحل الشمالي وذلك لأنه يتميز بموقع استثنائي، كما أنه يضم ما يقرب من 20 كم من الواجهات المائية، ويحتوي على فيلات ووحدات فندقية راقية. يحتوي المشروع على كافة الخدمات والمرافق اللازمة ووسائل الراحة والترفيه، بما يتضمن أماكن التسوق لتوفير تجربة تسوق استثنائية، كما أنه يحتوي على مركز صحي متكامل ومجموعة من المطاعم الفاخرة ليمنح زواره تجربة ممتعة وفريدة في منتجع فاخر يلبي جميع الاحتياجات ويحقق كافة التطلعات بمعايير عالمية ورفاهية استثنائية غير مسبوقة.

قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز العقارية: "نعتز بالتعاون مع شركة أوراسكوم للإنشاءات والتي تعتبر إحدى الشركات الرائدة في عالم الإنشاءات لتنفيذ منتجع Soul Luxury Beach Resort. وسنعمل معاً على بناء هذا المشروع بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، ليحظى بمكانة فريدة على خارطة المنتجعات الشاطئية والسياحية في مصر والعالم، وينجح في إضفاء مفهوم جديد للسياحة الترفيهية بمصر، سعياً منا للمساهمة في جهود الدولة للنهوض بهذا القطاع، خاصة في منطقة الساحل الشمالي."

وأضاف: "يتمتع مشروع Luxury Beach Resort Soul بطابع خاص، وذلك لتصميمه الفاخر غير المسبوق وموقعه الممتاز بمنطقة الساحل الشمالي المصري التي تتمتع بجمال ساحر ومقومات فريدة تفوق الكثير من المدن العالمية". وأكد أن إيجل هيلز حريصة على زيادة استثماراتها في مصر لما تمتلكه من إمكانيات وفرص استثمارية هائلة، فضلاً عن التسهيلات التي تقدمها الحكومة لتشجيع الاستثمار في مصر، موضحاً ان النهضة العمرانية التي تشهدها منطقة الساحل الشمالي، ترجع لتنفيذ حجم مشروعات ضخم غير مسبوق بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، مما سيسهم في تحويلها إلى واجهة سياحية مصرية على البحر المتوسط.

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