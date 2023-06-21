القاهرة: أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MNHD.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر - عن إطلاق مشروع Elan ضمن مشروع سراي الذي يمتد على مساحة 5.5 مليون متر مربع، وهو مشروع متعدد الاستخدامات، ويحتل موقعًا استراتيجيًا على مقربة من العاصمة الإدارية الجديدة على طريق القاهرة – السويس. يأتي إطلاق مشروع "Elan" تماشياً مع الاستراتيجية التوسعية للشركة التي تستهدف تنمية أعمالها والتي تتزامن مع إطلاق العلامة التجارية الجديدة للشركة.





ويتميز مشروع "Elan" بتنوع وحداته السكنية التي تصل إلى أكثر من 2800 وحدة بإجمالي مساحة بنائية 347,043 متر مربع بين شقق سكنية، وشقق بحديقة على مساحات تتراوح بين 80 و165 مترا مربعا، وبنتهاوس بمساحة بين 130 إلى 190 مترا مربعا، ووحدات لوفت بمساحة 80 مترا مربعا، وأخيرا دوبلكس بمساحة ما بين 170 إلى 210 متر مربع، وذلك بهدف تنويع المنتجات العقارية ذات الجودة العالية التي تقدمها الشركة للعملاء لتناسب احتياجاتهم ومن المقرر تسليم الوحدات خلال أربعة سنوات.



ويقدم مشروع “Elan” الذي يقع على مساحة تقرب من ,000356 مترمربع لأصحاب الوحدات كافة المرافق والخدمات التعليمية والترفيهية التي يقدمها مشروع سراي والتي تشمل أماكن التسوق، المطاعم، بالإضافة إلى مدرسة دولية، وفندق فاخر، وبحيرة مائية، ويشمل المشروع مساحة مخصصة للأغراض التجارية تبلغ حوالي 9,000 متر مربع.



تم إطلاق مشروع "Elan" ضمن خطة النمو الواعدة للشركة عقب تغيير العلامة التجارية إلى "مدينة مصر" والتي تستهدف إطلاق عدد من المشروعات في مناطق جغرافية متنوعة في مختلف محافظات مصر والأسواق الخارجية للتأكيد على ريادة السوق العقاري المصري.



ومن الجدير بالذكر أن شركة مدينة مصر حققت إيرادات بلغت 1.015.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ صافي الربح 304.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة، واستطاعت الشركة من خلال محفظة أراضيها الواسعة أن تتماشى بنجاح وقدرة كبيرة مع خطة الدولة في التوسع العمراني، والطلب المتزايد على صناعة العقار المصري.

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