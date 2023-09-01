حفل وضع حجر الأساس لـ "Adhara Star"، أول الأبراج السكنية الفاخرة للشركة، مؤشر على خطط "ACUBE" السريعة لتلبية الطلب المستمر في دبي على المنازل الفاخرة ذات التكلفة المعقولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة – تحتفل شركة أكيوب "ACUBE" للتطوير العقاري ذ.م.م، بدخولها قطاع العقارات المزدهر في دبي من خلال حفل وضع حجر الأساس لأول مشروع من بين مجموعة كبيرة من المشروعات السكنية الفاخرة التي خططت لإقامتها خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويمضي مشروع إنشاء البرج السكني الفاخر المكون من 17 طابقًا "أدارا ستار" (Adhara Star)، في منطقة أرجان على المسار الصحيح للتسليم بحلول الربع الأول من عام 2025. وسيتألف البرج من 113 وحدة فاخرة مفروشة بالكامل لشقق مكونة من غرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم، إلى جانب مساحات مخصصة لمتاجر البيع بالتجزئة.

تعد ACUBE شركة تابعة جديدة ضمن مجموعة "ACUBE SFO DMCC"، المملوكة لعائلة تتمتع بخبرة تزيد على 20 عاماً في مجال التطوير العقاري التجاري والسكني عالمياً، بما في ذلك مشروعات إنشائية كبرى في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وتمضي شركة ACUBE قُدماً في مخططها الهادف لتطوير وبيع عقارات سكنية على مساحة مليون قدم مربع في دبي بحلول عام 2025. ويمثل برج "Adhara Star" المبنى الأول من بين مشروعين يتم الإعلان عنهما في عام 2023.

وقال رامجي أيار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ACUBE للتطوير العقاري: "تتمثل مهمتنا في إنشاء مساحات معيشية استثنائية تتجاوز المألوف، وتثري أساليب المعيشة، وتعيد تشكيل مفهوم الحياة العصرية، نقيمها بأساليب مبتكرة مسترشدين بالممارسات المستدامة في إطار التزامنا الراسخ بالتميز والنزاهة".

وأضاف: "يتمتع فريق إدارة ACUBE بأكثر من عقدين من الخبرة في مجال الاستثمار العقاري والبناء في أوروبا والهند والشرق الأوسط. لدينا فهم عميق للديناميكيات العقارية العالمية إلى جانب رؤية قوية لدورنا في تحول دبي المستمر نحو مشروعات تطوير عقاري أفضل وأكثر ذكاءً واستدامة".

سيكون "Adhara Star"، الذي يقع في منطقة أرجان جنوب البرشاء، أول برج لـ ACUBE في دبي وسيمثل نموذجاً للالتزام بالأناقة، والجودة، والتكلفة المناسبة المعقولة. يضم البرج المكون من 17 طابقاً المتوافق مع معايير "فاستو" المعمارية وحدات مفروشة بالكامل بأرقى المواد والتشطيبات، بما في ذلك بلاط البورسلين والسيراميك عالي الجودة، والأجهزة الكهربائية من شركة "بوش"، بالإضافة إلى الأدوات الصحية من "روكا" للحمامات. ويقدم برج "Adhara Star" للمقيمين جميع وسائل الراحة للمعيشة في التجمعات السكنية، مع مرافق مخصصة بما في ذلك حمامات السباحة، وملعب لكرة السلة، وملعب لرياضة كرة المضرب "البادل"، ومسار للركض، وصالات رياضية داخلية وخارجية، وساونا، وجاكوزي، وغرفة بخار، وغرفة يوجا، ومرافق للشواء، وملعب للأطفال، وحديقة يابانية.

تبدأ أسعار الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة من 999,000 درهم إماراتي، وتبدأ أسعار الوحدات المكونة من غرفتي نوم من 1.3 مليون درهم إماراتي، وتبدأ أسعار الوحدات المكونة من 3 غرف نوم من 1.7 مليون درهم إماراتي.

وأضاف أيار: "في ضوء استمرار زخم النمو في دبي وقدرتها، كواحدة من أكثر المدن سعادةً وأماناً في العالم، على جذب مشتري العقارات العالميين، سنشهد استمرار ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية عالية الجودة والمبنية بشكل جيد. وهذا يمنحنا الفرصة لإثبات قدراتنا وتعزيز التطور الحضري في دبي من خلال إنشاء مساحات تعكس جوهر الفخامة والأناقة والطابع العملي".

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نُبذة عن شركة "ACUBE"

شركة "ACUBE" للتطوير العقاري ذ.م.م. هي شركة تطوير عقاري سريعة التوسع ذات حضور بارز في دبي. وهي ملتزمة بإنشاء مشروعات ذات طابع تصميمي مستقبلي ومجموعة من حلول البناء والتطوير المبتكرة للعقارات السكنية والتجارية.

بفضل الفهم العميق لسوق العقارات في دبي، تساعد ACUBE المستثمرين على تسريع مشروعاتهم من خلال ضمان نجاحهم منذ البداية.

تهدف ACUBE إلى تطوير وبيع عقارات على مساحة مليون قدم مربع بحلول عام 2025، وهي بالفعل في طريقها هذا العام لإطلاق مشروعين عقاريين جديدين يمتدان على مساحة 270 ألف قدم مربع هما Adhara Star ومشروع آخر سيتم إطلاقه في الربع الرابع من عام 2023.

لمزيد من المعلومات حول ACUBE، يرجى زيارة: https://acubedevelopers.com