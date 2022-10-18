أعادت شركة الاتحاد العقارية الإماراتية هيكلة ديون بقيمة 595 مليون درهم (162 مليون دولار)، بما يمكنها من خفض تكلفة التمويل وإمكانية الحصول على تمويلات مصرفية لتمويل مشروعات مستقبلية.



وتبلغ خسائر الشركة المتراكمة 2.9 مليار درهم ما يعادل 68.55% من رأسمالها، وفقا لبيان صدر عنها في أغسطس، فيما تسعى لتقليل الخسائر من خلال ما أسمته "خطة التعافي" تتضمن التركيز على الأنشطة الرئيسية وإعادة هيكلة الديون، والتركيز على الأنشطة التي تولد نقد، وإدراج محتمل لبعض الشركات التابعة.



وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي الثلاثاء، إنها استكملت إعادة هيكلة ديون بقيمة 595 مليون درهم مع مقرضين، ضمن استراتيجية أعلنتها الربع الأول من العام الجاري، حيث شملت الهيكلة سداد 223 مليون درهم للدائنين، لكنها لم تفصح عن تفاصيل.



تأسست شركة الاتحاد العقارية في 1993، وتعمل في النشاط العقاري من خلال شركاتها التابعة، وهي مدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2000، وفقا لبيانات السوق.



وقد تأثر القطاع العقاري بدبي بعدة أزمات في السنوات الماضية بدءا من الأزمة المالية في 2009 وكوفيد-19 ولكن شهد القطاع تحسن كبير هذا العام و خصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت إيجابا على السوق.

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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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