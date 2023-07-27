عائدات المجموعة من العقود مع العملاء ترتفع إلى 241 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2023

المجموعة تسجل نمواً بنسبة 30% في إجمالي أرباحها خلال الفترة ذاتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز: UPP)، عن تحقيقها لصافي أرباح قدرها 17.7 مليون درهم في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2023، مقارنة بخسائر صافية قدرتها 12.2 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق. كما سجلت الشركات التابعة للمجموعة أيضاً أداءً قوياً، أدى لارتفاع إيرادات العقود مع العملاء إلى 241 مليون درهم، وزيادة إجمالي الأرباح بنسبة 30% من 35 مليون درهم خلال عام 2022 لتصل إلى 46 مليون درهم خلال عام 2023.

وشهد الربع الثاني من عام 2023 زيادة في الطلب على العقارات، حيث استفادت شركة الاتحاد العقارية من ظروف السوق المواتية لتحقيق نتائج مالية إيجابية. كما أسهمت منهجية الشركة الاستراتيجية في إدارة محفظة أعمالها المتنوعة، إلى جانب استراتيجيات التنمية المبتكرة والمستدامة في نجاحها، من خلال الحفاظ على سير عمل متميز يلبي متطلبات التطور المستمر للمستثمرين والمقيمين.

وقال عامر خانصاحب، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاتحاد العقارية: "نفخر بالأداء القوي للاتحاد العقارية والشركات التابعة لها خلال الربع الثاني من العام 2023. وتؤكد هذه النتائج الإيجابية كفاءة استراتيجيتنا، وتمنحنا ثقة أكبر حيال آفاق النمو المستقبلية. كما يتيح لنا وضعنا الاستراتيجي إمكانية الاستفادة من زخم سوق العقارات المزدهر في دبي. وسيواصل فريقنا المتفاني بخبرته الواسعة؛ خلق قيمة استثنائية لمساهمينا، وترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في القطاع العقاري، والمضي قُدُماً نحو مستويات جديدة من التميُّز والنجاح."

وتمتلك الاتحاد العقارية الإمكانات التي تتيح لها تحقيق الاستفادة المُثلى من الفرص المتزايدة في سوق العقارات المتنامي في دبي، حيث تتميز محفظة أعمال الشركة باتساع نطاقها وتنوعها لتشمل المشاريع السكنية، التجارية والمتنوعة الاستخدامات. وتلتزم المجموعة بتقديم خدمات الدعم لعملائها والشركات التابعة لها في ظل الارتفاع الملحوظ لعدد العقود وتنامي الاعتماد على التقنيات المبتكرة.

وتمثّل الزيادة الحالية في صافي الربح أيضاً مؤشراً جديداً على التزام الاتحاد العقارية الراسخ بالحفاظ على الشفافية في تعاملاتها مع السوق وعملائها. وفي ضوء النمو المضطرد في سوق العقارات، تسعى المجموعة إلى تنفيذ خططٍ استراتيجية للتوسع والنمو واغتنام الفرص المتاحة، والاعتماد على قاعدتها القوية للإسهام في دفع عجلة نمو قطاع العقارات المزدهر.

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