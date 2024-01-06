تعتزم شركة جي في للتطوير العقاري المصرية، استثمار 4.5 مليار جنيه (146.1 مليون دولار) خلال العام الجاري لتوصيل أعمال المرافق التي تتضمن المياه والصرف الصحي لمشروع مدينة طربول، وفق ما قاله محمد مصباح، مدير المشروعات في الشركة، لزاوية عربي.

يقع مشروع مدينة طربول على مساحة 26 ألف فدان (أكثر من 100 مليون متر مربع) بالظهير الصحراوي لمدينة أطفيح شمال الجيزة- إحدى محافظات إقليم القاهرة الكبرى- وهي مدينة ذات أغراض متعددة (صناعية، سكنية، إدارية، ومنطقة حرة) تستهدف إنشاء مجمع إقليمي تنموي متكامل.

وتعمل شركة جي في، لتطوير أرض مشروع طربول بالشراكة مع هيئة تعاونيات البناء التابعة لوزارة الإسكان المصرية وإدخال المرافق لها. وعادة ما تكون هذه المرحلة سابقة لطرح الأراضي للمستثمرين.

ووفق الموقع الرسمي للمشروع، تمتلك الهيئة الحكومية الأرض فيما تتولى جي في أعمال المطور العام.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار، وافقت أغسطس الماضي، على إقامة مشروع طربول بنظام المناطق الاستثمارية ليتم تنميتها بشكل متكامل، من خلال توفير أراضي ووحدات صناعية كاملة المرافق من خلال مطورين متخصصين في مجال التطوير الصناعي.

وشركة جي في GV، تأسست في عام 2019، ولديها مشروعات عقارية في الساحل الشمالي ومدينة 6 أكتوبر، فيما تعمل في مجالات أخرى منها تدوير المخلفات، والاستثمار الزراعي، والخدمات اللوجيستية.

وتسعى مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل أزمة سيولة دولارية وصعوبة في توفيره، ما سبب ضغوط كبيرة على الجنيه والتضخم والاقتصاد.

وتسلمت الشركة الأرض في 2021، لكنها لم تتمكن من بدء الأعمال فيها إلا في أبريل 2023، وذلك بعد انتهاء إجراءات تسليم الأرض وتنفيذ الطرق المؤدية إليها.

مراحل

قال مصباح، إنه سيتم تطوير المشروع على 7 مراحل، وأن الشركة تعاقدت مع أكثر من ألف مستثمر، كما تعاقدت على مساحات تصل لـ 5 مليون متر ضمن المرحلة الأولى، لإقامة مشروعات صناعية مع شركات من عدة دول تتضمن روسيا، وفيتنام، والصين، وألمانيا.

كما تم التعاقد مع مستثمرين من مصر، لإقامة مشروعات صناعية في مجالات صناعة السيارات، والسيارات الكهربائية، والهيدروجين الأخضر، وصناعة الأمونيا، ووحدات التبريد، وفق مصباح.

وتركز مصر التي استضافت قمة المناخ COP 27 العام 2022، على التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة والمتجددة واستقطاب الشركات العاملة في هذه المجالات للاستثمار في مصر.

قال مصباح، إن المرحلة الأولى من مدينة طربول ستتضمن أيضا إقامة مشروعات في عدة قطاعات بينها الصناعات الغذائية، وسوق لتجارة الجملة، وصناعات هندسية.

وستبدأ شركة جي في، أعمال توصيل المرافق في المرحلة الثانية نهاية 2026، ومن المخطط وفق مصباح، أن يتم الانتهاء من توصيل كافة المرافق لكل المشروع خلال 15 عام.

منطقة سكنية

تعتزم شركة جي في، الانتهاء من تخطيط المنطقة السكنية في مدينة طربول بواسطة استشاري مصري تم اختياره، وستكون على مساحة 7 مليون متر مربع، وستضم 4 مراحل.

وقال مصباح، إنه سيتم الإعلان عن طرح أول مرحلة في المنطقة السكنية خلال النصف الثاني من 2024 "بتمويل ذاتي".

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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