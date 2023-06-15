تم اطلاق اسم "سنتشيري ڤيلج" على المشروع المشترك.

سوف يقوم مشروع "سنتشيري ڤيلج" بتطوير 5000 وحدة سكنية للموظفين.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ستاليونزالإمارات (ADX: ESG) ، الشركة العالمية للاستثمار والهندسة وخدمات البناء اليوم عن إطلاق مشروع مشترك مع "كيو القابضة" (ADX: QHOLDING)، المطور الرائد في أبوظبي تحت اسم "سنتشيري ڤيلج"، وهو عبارة عن مشروع سكن موظفين بقيمة 320 مليون درهم إماراتي في جزيرة الريم بأبوظبي.

ويتضمن هذا المشروع إنشاء مجتمع حديث للسكن المشترك، مؤكدًا التزام مجموعة ستاليونزالإمارات و"كيو القابضة" الثابت بتوفير حلول سكنية استثنائية وشاملة للموظفين في مختلف المجالات. حيث يهدف هذا المشروع الرؤيوي إلى تلبية الاحتياجات المتنوعة لسكن الموظفين في قطاعات مثل الرعاية الصحية والنقل والضيافة وغيرها حيث سيوفر المجتمع بيئة سكنية حيوية تعزز أسلوب التعاون المجتمعي والراحة والرفاهية.

و صرح كايد خرمة، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاليونزالإمارات قائلاً: "يُظهر هذا المشروع التحويلي التزامنا الراسخ بإحداث تغير في قطاع إسكان القوى العاملة. حيث نهدف من خلال إنشاء هذا المشروع المشترك توفير حلول معيشية استثنائية للموظفين و تلبية الاحتياجات السكنية المتنوعة للمهنيين في مختلف القطاعات في العاصمة".

وقامت "سنتشيري ڤيلج" مؤخرًا بتعيين شركة GBH العالمية للمقاولات كمقاول رئيسي لبناء مشروع سكن موظفي "ريم هيلز" بينما تم تكليف شركة التطوير (RDC) كشركة إدارة التطوير لهذا المشروع المهم في العام الماضي. وعلى مدار الـ 12 شهرًا الماضية ، أنجزت RDC جميع الأعمال الأساسية اللازمة ، بما في ذلك إجراءات الجدوى الدقيقة، الدراسات، تطوير التصميم الشامل، التخطيط الدقيق للبناء، إجراءات الشراء المبسطة، ومختلف المهام الأخرى التي لا غنى عنها وذلك لضمان التقدم الناجح للمشروع.

ومن جانبه، علق ماجد عودة، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيو القابضة: "يسعدنا الإعلان عن إطلاق مشروع "سنتشيري ڤيلج"، ان هذا المشروع المشترك سوف يعزز مفهوم الراحة والرفاهية ، مما يوفر بيئة معيشية ديناميكية وشاملة ".

ويقع مشروع سكن موظفي "ريم هيلز" في جزيرة الريم الديناميكية، حيث تم تصميمه بعناية ليوفر لسكانه أسلوب حياة مجتمعي نابض بالحياة مع مجموعة متنوعة من المرافق والمساحات المشتركة، كما يهدف المشروع إلى تنمية شعور الانتماء للمجتمع السكني مع توفير مزايا إضافية لسكانه مع وسائل راحة استثنائية.

وأضاف كايد خرمة " يمثل هذا المشروع علامة بارزة في رحلة ستاليونزالإمارات لإعادة تعريف معايير إسكان الموظفين وإنشاء مجتمعات مستدامة وشاملة."

وعند اكتماله، سوف يستوعب المشروع ما يقرب من 5000 موظف وسوف يوفر بيئة معيشية مناسبة تتميز بمجموعة شاملة من المرافق المجتمعية مما يقدم تجربة مجتمعية شاملة. ويعيد مشروع سكن الموظفين "ريم هيلز" تعريف مفهوم سكن الموظفين في أبوظبي حيث انه يضع معيارًا جديدًا للجودة والموقع ورفاهية الموظفين. إن التزام "سنتشيري ڤيلج" بتعزيز مجتمع مزدهر ومريح يعزز تجربة العمل والحياة الشاملة للمهنيين في مختلف الصناعات.

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نبذة عن مجموعة ستاليونز الإمارات

مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات هي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة ، وهي شركة إماراتية رائدة في العديد من القطاعات في جميع أنحاء العالم. تمتلك محفظة تضم خمسة عشر شركة تابعة في خمس صناعات مختلفة ، تعمل المجموعة في العديد من المشاريع والتي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك التطوير العقاري ، الاستشارات ، التصميم ، إدارة المشاريع ، البناء ، البنية التحتية ، الأعمال البحرية ، المناظر الطبيعية وإدارة الضيافة ، وكلها تحت سقف واحد. من خلال هذا النهج الشامل ، توفر المجموعة للكيانات العامة والخاصة وكذلك المستثمرين حلولًا شاملة في كل مرحلة من مراحل المشروع. منذ تأسيسها في عام 2008 ، شهدت ستاليونز الإمارات ومقرها أبوظبي نموًا ملحوظًا ووسعت أنشطتها إلى الأسواق العالمية في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين.

وفاءً برؤيتها المتمثلة في "أن نكون قوة رائدة في بناء مستقبل مرن" ، وضعت ستاليونز الإمارات نفسها في قلب الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، مؤكدة على قيمها الأساسية المتمثلة في "التكامل من أجل التأثير والإبداع والقدرة على التكيف ودفع نجاح العميل". مع إجمالي أصول بلغت 1،144.461 مليون درهم إماراتي في نهاية عام 2022 ، تستعد المجموعة لتحقيق نمو هائل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

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