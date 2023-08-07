استمرار تحسن نسبة إشغال المحفظة وصولا إلى 92%

ارتفاع إجمالي قيمة المحفظة العقارية بنسبة 1.5٪ على أساس فصلي و 5.1٪ على أساس سنوي لتصل إلى 375 مليون دولار أمريكي

ارتفع صافي قيمة الأصول بنسبة 2.2٪ على أساس فصلي إلى 183 مليون دولار أمريكي أو 0.73 دولار أمريكي للسهم الواحد

50٪ نسبة الديون المحوطة في الربع لخفض تكاليف التمويل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة اي ان بي http://www.enbdreit.com/reit/ دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع (“ENBD REIT”) وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2023.حيث ارتفع صافي قيمة الأصول إلى 183.4 مليون دولار أمريكي أو 0.73 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنة بصافي قيمة أصول شاملا حصص الأرباح عند 179.4 مليون دولار أمريكي في الربع السابق. وحتى عند التعديل لاحتساب توزيعات الأرباح التي تمت مؤخراً في يوليو والبالغة 4.5 مليون دولار أمريكي، تمكن صافي قيمة الأصول من الارتفاع بنسبة 4.8٪ على أساس ربع سنوي. يأتي هذا الأداء بالتزامن مع مواصلة الشركة جني فوائد تعافي السوق والنشاط القوي للتأجير.

كما ارتفعت قيمة المحفظة العقارية لشركة اي ان بي دي "ريت" لتصل إلى 375 مليون دولار أمريكي بارتفاع نسبته 1.5 ٪على أساس فصلي و5.1٪ على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع معدل الإشغال إلى 92٪ هذا الربع مقارنة بـ 88٪ في الربع السابق و83٪ في العام السابق. ويعكس التحسن المستمر مدى جدوى الاستثمارات الشاملة التي تم إجراؤها لتحسين عروض المستأجرين في عدد من المباني الرئيسية عبر المحفظة، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الدخل إلى 8.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 2.7٪ على أساس فصلي و10.3٪ على أساس سنوي. وبموازاة ذلك، ارتفعت مصاريف التشغيل بنسبة 5.8٪ خلال الربع إلى 1.8 مليون دولار أمريكي تماشياً مع التحسينات المستمرة في الإشغال عبر المحفظة.

وعلى الرغم من تضاعف تكاليف التمويل مقارنة بالعام السابق، نجحت الشركة في التحوط بنسبة 50٪ لإدارة تكلفة الديون مما كان له أثر إيجابي على الأداء. ونتيجة لذلك، انخفضت تكاليف التمويل بنسبة 2.6٪ خلال الربع إلى 3.6 مليون دولار أمريكي، مما عزز اليقين بشأن التكاليف في دورة معدل الفائدة الحالية. من ناحية أخرى، ارتفعت نفقات الصندوق على خلفية تحسن التقييمات والضغوط التضخمية على مزودي الخدمات.

وفي هذا الصدد، قالت ميلاني فرنانديز، مدير محفظة بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: "أدى ارتفاع معدل الإشغال إلى 92٪، وهو الأعلى لنا منذ عام 2018، إلى تحسن الدخل ومكاسب التقييم. ونتوقع استمرار هذا التوجه الإيجابي في السوق وارتفاع معدلات الإشغال لمواصلة دفع النمو."

بدوره ، قال محمد آصف صديق، المدير المالي في اي ان بي دي "ريت ": "من ناحية التكلفة، ستواصل الخطوات الاستباقية التي اتخذناها للتحوط بنسبة 50٪ خلال الربع في تخفيف تأثير دورة سعر الفائدة الحالية على تكاليف التمويل.

وفي دورة السوق الحالية، يتم النظر بعناية في التخلص المحتمل من الأصول لخفض الحد الأقصى للقيمة الدائمة إلى نطاق أكثر راحة بنسبة تتراوح بين 40-45٪ والذي بدوره سيؤدي إلى تحسين صافي عوائد الإيجار ومدفوعات الأرباح."

وقد تحسن المتوسط المرجح لمدة الإيجار غير المنتهية ("WAULT”) إلى 4 سنوات لإجمالي المحفظة على خلفية نشاط التأجير القوي. وتخفيض نسبة القرض إلى القيمة ("LTV") إلى 52٪ بما يتماشى مع تحسينات التقييم.

#بياناتشركات

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لمزيد من المعلومات:

شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع -REIT" (علاقات المستثمرين)

منى زهر الدين

ENBDREITIR@EmiratesNBD.com

سكرتير الشركة

أكيلا بهروشي

cosecme@equiomgroup.com

إيكيوم لخدمات الشركات

إنستينكتيف بارتنرز (العلاقات العامة)

بشار الرفوع

Bashar.alrfooh@instinctif.com

نبذة عن شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع

تُعتبر شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع هو صندوق استثمار عقاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة ("مدير الصندوق")،المدرجة في ناسداك دبي تحت رمز ENBDREIT . اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع هي شركة استثمارية مغلقة أسسها مدير الصندوق للاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع بمدة غير محدودة ، وقد تم تأسيسها في مركز دبي المالي العالمي من قبل مدير الصندوق في 18 يوليو 2016 بموجب قانون الشركات باسم " صندوق الإمارات للعقارات – المحدود " تحت رقم التسجيل 2209. قام الصندوق بعد ذلك بتغيير اسمه إلى " اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) المحدود "ولاحقًا اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع بما يتماشى مع قانون الشركات الجديد في مركز دبي المالي العالمي. يتم تصنيف اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع بموجب قانون ولوائح سلطة دبي للخدمات المالية على أنه صندوق عام وصندوق محلي وصندوق إسلامي وصندوق عقارات وصندوق استئماني للاستثمار العقاري (REIT). تم إنشاء اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع بهدف استثماري رئيسي يتمثل في تحقيق عوائد على الدخل وزيادة رأس المال من الأصول العقارية. يخطط اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع لتحقيق أهدافه من خلال الاستراتيجيات التالية: (1) عمليات الاستحواذ الحكيمة مع التركيز على تحقيق التنويع. و (2) إدارة الأصول وتعزيزها بشكل فعال. للمزيد من المعلومات قم بزيارة:،: www.enbdreit.com

محفظة العقارات

العقارات المكتبية:

برج الثريا 1 (مدينة دبي للإعلام)

برج مكاتب مؤلف من 29 طابق وطابق أرضي، يتميز بموقعه المميز في مدينة دبي للإعلام مع إطلالة على منطقتي برشا هايتس ونخلة الجميرا.

برج ضمان (مركز دبي المالي العالمي)

تمتلك شركة الإمارات دبي الوطني ريت طابقين ونصف من هذا المبنى بالكامل، (وهي الطوابق 10 و14 ونصف الطابق 15) في القسم المخصص للمكاتب من البرج، الذي يقع في مركز دبي المالي العالمي.

المبنى رقم 49 (مدينة دبي الطبية)

مجمع مكاتب مؤلف من خمسة طوابق وطابق أرضي يقع في المنطقة الحرة لمدينة دبي الطبية.

المبنى رقم 25 (مدينة دبي الطبية)

مبنى مكاتب مؤلف من خمسة طوابق وطابق أرضي يقع في المنطقة الحرة لمدينة دبي الطبية.

مبنى ذا إيدج (مدينة دبي للإنترنت)

مبنى مكاتب مؤلف من ستة طوابق وطابق أرضي، يتميز بموقعه الفريد في مدينة دبي للإنترنت وتعتبر شركة أوراكل أكبر مستأجر له، حيث تستأجر 85% من مساحة المكاتب.

العقارات السكنية:

أريبيان أوريكس هاوس (برشا هايتس)

برج سكني مكون من 128 وحدة في منطقة برشا هايتس في دبي، ويتكون بشكل أساسي من شقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو أربعة غرف.

بن غاطي تيراسز (واحة دبي للسيليكون)

برج سكني يضم 201 وحدة سكنية و5 وحدات للبيع بالتجزئة في منطقة واحة دبي للسيليكون، وتم بناؤه بواسطة شركة مطورة تتمتع بسجل حافل.

مجمع رمرام السكني (دبي لاند)

مبنيان سكنيان يضمان 105 وحدة سكنية أغلبها شقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين.

العقارات البديلة:

سكن يونيسيت الطلابي (دبي لاند)

مبنى سكن الطلاب مجهز لاستيعاب 424 طالباً ويتميز بموقعٍ مناسب بالقرب من مدينة دبي الأكاديمية، ويقدم خدمات السكن للطلاب الملتحقين بجامعة المدينة. تم تأجيره بنسبة 100% لشركة GSA، وهي شركة عالمية لمساكن الطلاب.

مدرسة ساوث فيو (رمرام)

مدرسة ابتدائية وثانوية على مساحة 132,000 قدم مربع تعتمد المنهج البريطاني ويديرها فريق Interstar Education.

المرحلة الأولى من مركز سوق إكسترا (واحة دبي للسيليكون)

مركز مجتمعي في واحة دبي للسيليكون يمتد على مساحة أكثر من 36,000 قدم مربع قابلة للتأجير، ويتألف من 25 متجراً للبيع بالتجزئة مؤجرة بالكامل لشركات كبرى.

أبرز الأرقام*

قيمة محفظة العقارات 375 مليون دولار أمريكي صافي قيمة الأصول 183 مليون دولار أمريكي* (0.73 أمريكي لكل سهم) نسبة القروض إلى القيمة (على إجمالي قيمة الأصول) 52% الإشغال 92% متوسط مدة الإيجار غير منتهية الصلاحية للمحفظة (سنوات) 4 عدد العقارات 11 القطاعات مكتبية 68% سكنية 15% بديلة 17%

* جميع الأرقام كما في 30 يونيو 2023