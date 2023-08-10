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الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة شعاع كابيتال ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي بالرمز SHUAA)، المنصة الأبرز لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2023. وبلغ صافي ربحها العائد للمساهمين 20 مليون درهم، مقارنة بخسائر بلغت 164 مليون درهم بالنصف الأول من عام 2022.
أبرز النتائج المالية للمجموعة
|
% على أساس سنوي
|
النصف الأول 2022
|
النصف الأول 2023
|
قائمة الدخل
|
5 x10
|
2.9 مليون درهم
|
32.4 مليون درهم
|
صافي الدخل التشغيلي*
|
5 (57%)
|
(155.0 مليون درهم)
|
(66.8 مليون درهم)
|
النفقات*
|
5+112%
|
(164.3 مليون درهم)
|
20.0 مليون درهم
|
صافي الربح
* باستثناء البنود غير المتكررة وحصة الموظفين من رسوم الأداء.
|
% على أساس سنوي
|
النصف الأول 2022
|
النصف الأول 2023
|
المقاييس الرئيسية
|
5 (31%)
|
98%
|
67%
|
نسبة التكلفة إلى الدخل
|
5 (35%)
|
x 1.23
|
x 0.88
|
نسبة الدين
لمحة عامة عن النتائج الرئيسية
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مراجعة أداء قطاعات الأعمال
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تحقيق أهداف مهمتنا
تتمثل مهمة "شعاع" في خلق قيمة مستدامة لعملائها وموظفيها ومساهميها من خلال تطوير حلول استثمارية مبتكرة وعروض منتجات مميزة لعملائها من المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. ويركز نهج "شعاع" المنضبط على الأعمال الأساسية، وتصفية الأصول غير الأساسية، وإدارة المخاطر بشكل فعّال ضمن بيئة عمل سريعة التطور.
وبهذه المناسبة، قال فؤاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "شعاع كابيتال": "تؤكد نتائجنا المميزة للنصف الأول من عام 2023 عودة ’شعاع‘ بقوة إلى مسار الربحية، مدفوعةً بالتزامنا بتبسيط هيكل ميزانيتنا العمومية وتقليل التزامات الديون. وتعكس محفظتنا وأصولنا المدارة الحالية استراتيجيتنا لتنويع وتعزيز قاعدة دخل الرسوم المتكررة. وتسعى استراتيجيتنا لإدارة الأصول باستمرار إلى استكشاف فرص جديدة وتطوير منتجات استثمارية لقاعدة المستثمرين المتنوعين بشكل متزايد. علاوةً على ذلك، شهدت وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية لدينا ارتفاعاً ملحوظاً في الأداء مع زيادة الإيرادات بنسبة 25% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2022، مع توقعاتنا بتعزيز خدماتنا الاستشارية من خلال التعيينات التي قمنا بها مؤخراً لكبار الموظفين".
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-انتهى-