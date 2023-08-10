الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة شعاع كابيتال ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي بالرمز SHUAA)، المنصة الأبرز لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2023. وبلغ صافي ربحها العائد للمساهمين 20 مليون درهم، مقارنة بخسائر بلغت 164 مليون درهم بالنصف الأول من عام 2022.

أبرز النتائج المالية للمجموعة

% على أساس سنوي النصف الأول 2022 النصف الأول 2023 قائمة الدخل 5 x10 2.9 مليون درهم 32.4 مليون درهم صافي الدخل التشغيلي* 5 (57%) (155.0 مليون درهم) (66.8 مليون درهم) النفقات* 5+112% (164.3 مليون درهم) 20.0 مليون درهم صافي الربح

* باستثناء البنود غير المتكررة وحصة الموظفين من رسوم الأداء.

% على أساس سنوي النصف الأول 2022 النصف الأول 2023 المقاييس الرئيسية 5 (31%) 98% 67% نسبة التكلفة إلى الدخل 5 (35%) x 1.23 x 0.88 نسبة الدين

لمحة عامة عن النتائج الرئيسية

بلغ إجمالي إيرادات الشركة 99 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023 (بزيادة بنسبة 68% على أساس سنوي) مدفوعاً بالإيرادات المتكررة عبر جميع قطاعات الأعمال، ورسوم الأداء الناتجة عن قطاع إدارة الأصول. بلغ صافي الربح 20 مليون درهم مدفوعاً بالأداء المتفوق لصناديق الاستثمارات والصناديق العقارية المُدارة، إلى جانب الدخل القوي المحقق من أنشطة التداول في النصف الأول من عام 2023. بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 67% في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بـ 98% في نفس الفترة من العام السابق، مما يدل على قوة هوامش تشغيل الأعمال للمجموعة نتيجة مبادرات تحسين التكلفة التي تم تنفيذها العام الماضي. استمرار خفض معدلات المديونية في النصف الأول من عام 2023 مع تحسن نسبة الدين إلى حقوق الملكية إلى 88% مقارنة بنسبة 123% في النصف الأول من عام 2022. يعكس سداد مديونيات قيمتها 173 مليون درهم منذ ديسمبر 2022 التزام المجموعة المستمر بخفض الديون وتبسيط الميزانية العمومية وترسيخ مكانتها لمواصلة النمو. مراجعة أداء قطاعات الأعمال حققت وحدة إدارة الأصول - التي تشمل صناديق الاستثمار والمحافظ المُدارة عبر قطاع العقارات والأسواق الخاصة والعامة وأسواق الدين- إيرادات في النصف الأول بقيمة 88 مليون درهم من رسوم الإدارة والأداء بزيادة قدرها +11% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2022. حققت وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية - التي تقدم خدمات استشارات تمويل الشركات، وأسواق الأسهم والدين، والدمج والاستحواذ، وأنشطة التداول- زيادة في الإيرادات قدرها 10 ملايين درهم (بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 25% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2022) مع نمو في إيرادات التداول يعوض الانخفاض في رسوم الاستشارات حيث لم يتم إتمام معاملات بارزة خلال النصف الأول من العام. لم يحقق قطاع الشركات - الذي يدير الاستثمارات الرئيسية والخزانة وغيرها من الخدمات المشتركة - إيرادات جوهرية، ومن المتوقع ألّا يساهم مستقبلاً نتيجة للمبادرة الاستراتيجية للمجموعة بالتخلص من الأصول غير الأساسية، وسيتولى هذه القطاع فقط تسجيل النفقات غير المخصصة وتكاليف التمويل والدخل من الاستثمار.

تحقيق أهداف مهمتنا

تتمثل مهمة "شعاع" في خلق قيمة مستدامة لعملائها وموظفيها ومساهميها من خلال تطوير حلول استثمارية مبتكرة وعروض منتجات مميزة لعملائها من المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. ويركز نهج "شعاع" المنضبط على الأعمال الأساسية، وتصفية الأصول غير الأساسية، وإدارة المخاطر بشكل فعّال ضمن بيئة عمل سريعة التطور.

وبهذه المناسبة، قال فؤاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "شعاع كابيتال": "تؤكد نتائجنا المميزة للنصف الأول من عام 2023 عودة ’شعاع‘ بقوة إلى مسار الربحية، مدفوعةً بالتزامنا بتبسيط هيكل ميزانيتنا العمومية وتقليل التزامات الديون. وتعكس محفظتنا وأصولنا المدارة الحالية استراتيجيتنا لتنويع وتعزيز قاعدة دخل الرسوم المتكررة. وتسعى استراتيجيتنا لإدارة الأصول باستمرار إلى استكشاف فرص جديدة وتطوير منتجات استثمارية لقاعدة المستثمرين المتنوعين بشكل متزايد. علاوةً على ذلك، شهدت وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية لدينا ارتفاعاً ملحوظاً في الأداء مع زيادة الإيرادات بنسبة 25% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2022، مع توقعاتنا بتعزيز خدماتنا الاستشارية من خلال التعيينات التي قمنا بها مؤخراً لكبار الموظفين".

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