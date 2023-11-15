تراجع صافي ربح شركة إعمار مصر للتنمية، التابعة لشركة إعمار العقارية الإماراتية خلال الربع الثالث من العام الجاري، رغم ارتفاع الإيرادات، وفق بيان للشركة في بورصة مصر، الأربعاء.

وسجل صافي الربح الفصلي نحو 1.5 مليار جنيه (نحو 48 مليون دولار) في الربع الثالث من 2023 مقارنة بـ 1.82 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي، وفق البيان.

وتعمل إعمار مصر التي تأسست في مارس 2005، في مجال التطوير العقاري، وهي شركة مدرجة في البورصة المصرية منذ يوليو 2015 ومن مشروعاتها في مصر: آب تاون كايرو بالقاهرة، ومشروع مراسي بالساحل الشمالي في مصر.

وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الثالث إلى 4.89 مليار جنيه من 4.69 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقا للبيان.

تسعة أشهر

وارتفع صافي أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 إلى 4.98 مليار جنيه من 4.89 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وانخفضت الإيرادات خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 إلى 10.58 مليار جنيه من 11.7 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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