القاهرة: تعلن شركة بالم هيلز للتعمير ("بالم هيلز" أو "الشركة")، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في جمهورية مصر العربية، عن ملخص نتائج أعمال الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 كما يلي:

تخطت المبيعات الجديدة مستوي 19.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو ،2023 متجاوزة مستوي المبيعات المحققة خلال فترة المقارنه من العام الماضي والبالغ 10.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 84 ٪على أساس سنوي.

واصلت مدينة باديا تحقيق مبيعات قوية خلال الفترة، حيث سجلت نموًا بنسبة 229 ٪على أساس سنوي لتصل المبيعات الجديدة إلى 10.1 مليار جنيه، وذلك نتيجة لبيع 902 وحدة خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 667 وحدة مباعة في العام الماضي.

حقق مشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة نمو في قيمة المبيعات الجديدة يعادل 15 % نمو على أساس سنوي والتي تخطت 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.

قامت الشركة بإنفاق 3.8 مليار جنيه على أعمال التشييد والبناء خلال النصف الأول من عام 2023 ،بزيادة قدرها 115 % على أساس سنوي.

قامت الشركة بتسليم 538 وحدة سكنية و تجارية خلال النصف الأول من عام 2023 في مقابل 643 وحدة في النصف الأول من عام 2022.

بلغت قيمة الوحدات الجاهزة للتسليم والغير مباعة 3 مليار جنيه وذلك في العديد من مشروعات الشركة بنهاية النصف الأول من عام 2023. قامت الشركة بإتمام أعمال التشييد والبناء لإجمالي 873 وحدة سكنية وتجارية في مناطق قابله للمعيشة بالعديد من مشروعاتها.

ارتفعت الإيرادات المجمعة خلال النصف الأول من عام 2023 علي أساس سنوي لتصل إلي 6.9 مليار جنيه و بلغ مجمل الربح 2.3 مليار جنيه ، محققاً زيادة سنوية بنسبة قدرها 0.4% عن فترة المقارنة، فيما بلغ مجمل الربح 34 % خلال النصف الأول من عام 2023. بلغت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 1.4 مليار جنيه، بارتفاع 2% على أساس سنوي وبهامش 20% . حققت الشركة صافي اربا ح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بقيمة 608 مليون جنيه مقارنة 558 مليون جنيه صافي ارباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية.

بلغت قيمة صافي القروض 3.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 1.5 مليار جنيه في العام المالي المنتهى 2022 ،جاء ذلك الارتفاع ليعكس زيادة الإنفاق على أنشطة البناء خلال النصف الأول من عام 2023 للتخفيف من تأثير ارتفاع تكلفة مواد البناء على هوامش الربحية، بينما بلغ رصيد أوراق القبض وأرصدة العملاء 34 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 .

المؤشرات التشغيلية

المبيعات (مليون جنيه) 30 يونيو 2023 30 يونيو 2022 % إجمالي قيمة المبيعات الجديدة 19,664 10,687 84 مبيعات منطقه غرب القاهرة 13,240 5,266 151 مبيعات منطقه شرق القاهرة 2,938 3,578 (18) مبيعات منطقه الساحل الشمالي والإسكندرية 3,484 1,843 89

عدد الوحدات (سكنية وتجارية) 30 يونيو 2023 30 يونيو 2022 % الوحدات المباعة 1,688 1,872 (10) الوحدات تم تسليمها للعملاء 538 643 (16)

المؤشرات المالية

قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023

مليون جنية 30 يونيو 2023 30 يونيو 2022 % إيرادات النشاط 6,919 6,940 (0.3) مجمل الربح 2,343 2,334 0.4 صافي أرباح الفترة قبل خصم الضرائب والحقوق غير المسيطرة 638 561 14 صافي أرباح الفترة بعد خصم الضرائب والحقوق غير المسيطرة 608 558 9

قائمة المركز المالي المجمعة في 30 يونيو 2023

مليون جنية 30 يونيو 2023 31 ديسمبر 2022 % رأس المال العامل 2,419 (1,252) - إجمالي الأصول 55,929 58,506 (4) إجمالي الالتزامات 42,285 39,334 8 حقوق الملكية 10,644 10.172 5

قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023

مليون جنية 30 يونيو 2023 30 يونيو 2022 % التدفقات النقدية من ( المستخدمة في) أنشطة التشغيل 1,005 (49) - التدفقات النقدية من ( المستخدمة في) أنشطة الاستثمار 353 (136) (360) التدفقات النقدية من ( المستخدمة في) أنشطة التمويل 2,107 407 396

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نبذة عن بالم هيلز:

بالم هيلز للتعمير، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في جمهوريه مصر العربية، هي شركه مساهمه مصرية تأسست في عام 1997. تقوم الشركة بتطوير مشروعات عقاريه بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وتمتلك محفظة من أكثر محافظ الأراضي تنوعا في جمهوريه مصر العربية، والتي تمتد على مساحة تبلغ 29 مليون متر مربع. وتعمل الشركة على تطوير وحدات سكنيه أوليه في شرق وغرب القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى وحدات موسميه مطلة على البحر الأبيض المتوسط بالساحل الشمالي. بنهاية النصف الأول من عام 2023 ،قامت الشركة بتسليم اكثر من 14,500 وحده سكنيه وتجاريه داخل مشاريعها. تقوم حاليا بالم هيلز بتطوير عدة مشروعات بغرب القاهرة وشرق القاهرة والساحل الشمالي والإسكندرية، بإجمالي مبيعات تراكميه تتجاوز 27 مليار جنيه. الإضافة إلى ذلك، لدى الشركة عدة مشروعات حديثه من بينهم خمس مشروعات بنظام مشاركة الإيرادات. يعتبر سهم شركه بالم هيلز للتعمير من أكثر الأسهم المقيدة تداول وسيوله بالبورصة المصرية، ومقيد بالبورصة المصرية تحت الرمز PHDC.CA ، للمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقع الشركة:

https://ir.palmhillsdevelopments.com/