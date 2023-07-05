الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة شعاع كابيتال ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي بالرمز SHUAA)، المنصة الأبرز لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، عن إتمام ترتيب عملية بيع، نيابة عن الشركات التابعة لها ومستثمرين آخرين، لقطعة أرض ذات موقع استراتيجي في منطقة الخليج التجاري بدبي لشركة "دانوب العقارية"، بسعر إجمالي قدره 190 مليون درهم. وتعتبر هذه الصفقة جزءاً من استراتيجية شعاع كابيتال المستمرة لتعزيز محفظة أصولها، وتعزيز القيمة لمساهميها، ودعم نمو سوق العقارات في دبي.

وتعد دانوب العقارية إحدى الشركات العقارية الرائدة في سوق العقارات المزدهر في دبي. وأطلقت الشركة ستة مشاريع بقيمة 3.42 مليار درهم في الفترة من يناير 2022 إلى يناير 2023. وتضم محفظة التطوير الحالية الخاصة بالشركة 22 مشروعاً و 10,713 وحدة، بقيمة مبيعات إجمالية تتجاوز 10 مليارات درهم.

وشهد سوق العقارات في دبي ازدهاراً ونمواً كبيراً في السنوات الأخيرة. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة الطلب القوي على العقارات عالية الجودة، وتنامي الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن وجود إطار تنظيمي قوي. ويعكس بيع هذه الأرض المتميزة إلى "دانوب العقارية" التزام شعاع الاستراتيجي بالاستفادة من ديناميكيات السوق المواتية.

وقال فؤاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "شعاع كابيتال": "يسعدنا الكشف عن هذه الصفقة مع ’دانوب العقارية‘، التي تجمعنا معهم شراكة استراتيجية متنامية. وتؤكد هذه الاتفاقية حرصنا على تحقيق القيمة للمساهمين والمشاركة في النهوض بقطاع العقارات في دبي. وتركز استراتيجيتنا على تحديد واغتنام الفرص المتاحة في السوق الإماراتي الذي يشهد تطوراً مستمراً".

وتخطط شركة "دانوب العقارية" لتطوير برج سكني حديث على قطعة الأرض التي تم الاستحواذ عليها. ويتماشى هذا المشروع مع رؤية "دانوب العقارية" لإنشاء مساحات للعيش تتسم بالجودة العالية والأسعار المعقولة لسكان دبي.

من جانبه، قال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "الدانوب": "انطلاقاً من كوننا إحدى شركات التطوير العقاري الخاصة الأسرع نمواً في الإمارات، فإننا نبحث دائماً عن قطع أراض متميزة في مناطق التطوير الرئيسية. وسيساعد شراء هذه القطعة شركة ’دانوب العقارية‘ على إنشاء مشروع أكثر جاذبية للمستثمرين ومشتريي المنازل للاستثمار والاستفادة من ارتفاع الأسعار في المستقبل، نظراً لموقعه الجذاب والمتميز. يشكل الخليج التجاري المنطقة التجارية الجديدة، وبمجرد اكتمالها، ستخلق ’داون تاون‘ وسط مدينة جديد نابض بالحياة في قلب دبي، حيث قمنا بالفعل بتسليم أحد مشاريعنا الرئيسية ’بايز‘. وسيساعدنا شراء هذه القطعة على تعزيز مكانة منطقة الخليج التجاري كمركز مدينة نابض بالحياة حيث سيتمكن الناس من العيش والعمل والقيام بأعمالهم التجارية في موقع بجوار برج خليفة، أطول برج في العالم".

#بياناتشركات

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حول شركة شعاع كابيتال ش.م.ع.

شعاع كابيتال ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز: SHUAA) هي منصة رائدة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة. تعرف شعاع كابيتال بسجلها الحافل ومقاربتها الاستثمارية الرائدة من خلال عروضها المتميزة من المنتجات المبتكرة والعالمية التي تتمحور حول الأسواق العامة والخاصة والدين والعقارات.

تتولى وحدة إدارة الأصول لدى الشركة، إدارة الصناديق والمشاريع العقارية والمحافظ وصناديق الاستثمار في الأسهم الإقليمية وأنشطة الدخل الثابت وأسواق الائتمان. كما تقدم حلولًا استثمارية للعملاء مع التركيز على استراتيجيات الاستثمار البديل. وتوفر وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية خدمات استشارات تمويل الشركات، خدمات المعاملات والصفقات، الطرح الخاص، الطرح العام للأسهم، سندات الدين. كما توفر خدمات السيولة في السوق على منتجات الدخل الثابت في السوق غير الرئيسية. شعاع كابيتال هي شركة مالية استثمارية حاصلة على ترخيص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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بيان تحذيري بخصوص التصريحات الاستشرافية

تتضمن هذه الوثيقة بيانات أو تصريحات استشرافية لا تشكل حقائق تاريخية أو ضمانات للأداء المستقبلي، إنما تستند فقط إلى توقعاتنا ومعتقداتنا وافتراضاتنا الحالية بشأن مستقبل أعمالنا، والخطط والاستراتيجيات المستقبلية، والتقديرات، والأحداث والاتجاهات المتوقعة، والظروف الاقتصادية وغيرها من الظروف المستقبلية. ويمكن تمييز أي بيانات أو تصريحات استشرافية عموماً من خلال استخدام مفردات مثل "نتوقع"، "نرجو"، "نعتزم"، "نخطط"، "نستهدف"، "هدف"، "ننوي"، "نؤمن"، "نقدّر"، "نرجح"، "استراتيجية"، "اتجاه"، "مستقبل"، "غاية"، "من الممكن"، "قد"، "ينبغي"، "سوف"، أو عكس هذه الكلمات أو غيرها من مشتقاتها أو شبيهاتها التي تشير إلى المستقبل.

وقد تشمل التصريحات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، تصريحات بخصوص:

النتائج التشغيلية المتوقعة مثل نمو الإيرادات أو الأرباح

المستويات المتوقعة للنفقات واستخدامات رأس المال

التقلبات الحالية أو المستقبلية في أسواق رأس المال وأسواق الائتمان وظروف السوق المستقبلية

ونظراً لكون التصريحات الاستشرافية متعلقة بالمستقبل، فإنها عرضة للتقلبات والمخاطر والتغيرات في الظروف التي يصعب التنبؤ بها، والتي يعدّ الكثير منها خارجاً عن سيطرتنا. وقد تختلف نتائجنا الفعلية وأوضاعنا المالية بشكل كبير عن تلك المشار إليها في التصريحات الاستشرافية. ولذلك، يجب ألا تعتمد على أي من هذه التصريحات الاستشرافية. وتشمل العوامل الهامة التي يمكن أن تؤدي إلى تغيرات كبيرة في نتائجنا الفعلية ووضعنا المالي عن تلك المشار إليها في التصريحات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر: قدرتنا في الحفاظ على مستويات مناسبة من الإيرادات وضبط النفقات؛ والأوضاع الاقتصادية والمالية في الأسواق العالمية والإقليمية التي نعمل فيها، بما في ذلك التقلبات في أسعار الفائدة، وأسعار السلع والأسهم وقيمة الأصول؛ وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية، بما في ذلك قدرتنا على إدارة عملية إعادة توزيع ميزانيتنا العمومية بصورة فعالة وتحقيق التوسع في أعمالنا الاستراتيجية؛ موثوقية سياساتنا وإجراءاتنا وأساليبنا الخاصة بإدارة المخاطر؛ واستمرار التقلبات في أسواق رأس المال أو أسواق الائتمان؛ والأحداث الجيوسياسية؛ والتطورات والتغيرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك تكثيف الأنظمة التي تحكم صناعة الخدمات المالية من خلال العمل التشريعي والقواعد المنقحة والمعايير التي تطبقها الجهات المنظمة التي نتبع لها.

ويستند أي من التصريحات الاستشرافية التي نقدمها في هذه الوثيقة والعرض فقط إلى المعلومات المتوفرة لدينا حالياً، وهي تنطبق فقط اعتباراً من التاريخ التي صدرت فيه. وليس هناك أي تمثيل أو ضمانات، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو نزاهة المعلومات والآراء الواردة في هذه الوثيقة. ولا نتعهد بأي التزام تجاه تحديث أي تصريح استشرافي علناً سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك. يرجى العلم أن الأداء السابق قد لا يكون مؤشرا على النتائج المستقبلية.

لا تشكل هذه الوثيقة عرضاً لبيع أو التماساً لعرض شراء أو التوصية بأي مصالح كانت في أي ورقة مالية أو منتج أو خدمة تقدمها "شعاع كابيتال" أو أي من شركاتها التابعة بصرف النظر عن الإشارة إلى هذه الورقة المالية أو المنتج أو الخدمة ضمن هذه الوثيقة.

تجدر الإشارة إلى أن الأداء السابق للشركة لا يمكن اعتباره مؤشراً على نتائجها المستقبلية.

#بياناتشركات

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