أعلنت مجموعة "مكسيم للاستثمار" وشركة "ذا مارك للمجتمعات العمرانية" العقارية توقيع عقد شراكة لاستكمال تطوير مشروع سياحي للمجموعة في منطقة الساحل الشمالي في مصر، بتكلفة إجمالية تصل إلى 120 مليار جنيه (نحو 3.9 مليار دولار).

وفق بيان من مجموعة مكسيم للاستثمار، فإن استكمال مشروع "مكسيم الساحل الشمالي" واجه بعض التحديات، منها قرار وزاري بنقل ولاية المشروع من محافظة مرسى مطروح إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقالت الشركة إن توقيع عقد الشراكة جاء بعد انتهاء كافة التحديات التي كانت تواجه استكمال المشروع.

وتضم مجموعة مكسيم للاستثمار أكثر من 25 شركة في أكثر من 8 قطاعات مختلفة، وتمتد محفظة مشروعات المجموعة في 4 محافظات في مصر هي القاهرة، وبورسعيد، والإسماعيلية وشرم الشيخ، وفق البيان.

أما شركة ذا مارك فهي شركة تطور مجتمعات عمرانية في السوق المصري.

ماذا نعرف عن المشروع؟

(وفق بيان المجموعة ومؤتمر صحفي يوم الاثنين)

يتوقع أن تبدأ الإنشاءات بالمشروع خلال شهر أكتوبر الجاري، على أن تبدأ تسليمات المرحلة الأولى خلال العام المقبل 2024.

وسيتم ضخ 3 مليار جنيه من إجمالي استثمارات المشروع لتسليم الوحدات المتأخرة خلال 36 شهر.

ستقوم شركة ذا مارك بتطوير وإنشاء وتسويق المشروع بالكامل، على أن تظل مجموعة مكسيم للاستثمار مالكة للأرض بنسبة 100%.

تقع أرض المشروع بين منطقة سيدي عبد الرحمن ومدينة العلمين، وسيُنفّذ على 3 مراحل ومساحة 900 فدان، وتتنوع وحداته ما بين شاليهات وتاون هاوس وفيلات تطل جميعها على مسطحات مائية.

وسيكون تمويل المرحلة الأولى من المشروع ذاتيا بالكامل، وفق ما قاله عمرو بدر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين.

تستهدف شركة ذا مارك بيع نحو 25% من وحدات المشروع لمصريين يعيشون في الخارج والأجانب، بحسب بدر.

تستهدف مجموعة مكسيم أن يتم تسليم المشروع وتشغيله بالكامل في نهاية 2026.

(إعداد: صفية منير، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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