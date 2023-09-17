أعلنت مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية عن توقيعها عقد تطوير عقاري لأول قطعة أرض للاستثمار العقاري في حديقة الملك سلمان بالرياض وذلك بالشراكة مع شركة حديقة الملك سلمان للتطوير والاستثمار العقاري وشركة السعودي الفرنسي كابيتال. وسيقع المشروع العقاري الجديد في المرحلة الأولى الحي " الأول" من حديقة الملك سلمان، غرب مركز الزوار وجنوب المجمع الملكي للفنون وشرق طريق الملك عبد العزيز بمساحة تبلغ 290 ألف متر مربع.

يعتبر هذا المشروع فريد من نوعه حيث انه أول شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والتي تقوم على استخدام هيكل مالي وتشغيلي مبتكر تم تطويره من خلال شراكة بين شركة حديقة الملك سلمان للتطوير والاستثمار العقاري وشركة السعودي الفرنسي كابيتال الذي يدار بالكامل من قبل القطاع الخاص بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. وجاءت هذه الشراكة بعد أن قامت شركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة حديقة الملك سلمان للتطوير والاستثمار العقاري بإغلاق ناجح لـ "صندوق حديقة الملك سلمان للتطوير العقاري". وهو صندوق استثماري خاص مغلق بحجم إجمالي بلغ 4 مليار ريال سعودي، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومسجل بموجب لوائح هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية هي المطور العقاري والمستأجر الرئيسي لكامل المشروع المتعدد الاستخدامات والذي يضم أكثر من 1500 وحدة سكنية، 140 ألف متر مربع من المساحة القابلة للتأجير للمكاتب والأسواق، فندق ومدرسة والأماكن العامة للرفاهية الدينية والمجتمعية والعديد من وسائل الراحة.

وحول هذا التعاون علَّق نايف صالح الراجحي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة نايف الراجحي الاستثمارية:"في مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية، نفخر دائماً بالابتكار والتفكير المستقبلي والتطور إيماناً منا والتزاما برؤية 2030 فيما يتعلق بتطوير مشاريعنا ومجتمعاتنا. ويشرفنا أنه تم اختيارنا للعمل على هذه الفرصة مع شركائنا على تطوير أول قطعة أرض خاصة للاستثمار العقاري ضمن حديقة الملك سلمان في منطقة حيوية وبالغة الأهمية لمستقبل مدينة الرياض. وستقوم المجموعة بتطوير وتشغيل وتأجير وإدارة المشروع بما يتماشى مع رؤية وأهداف شركة حديقة الملك سلمان للتطوير والاستثمار العقاري، ونحن على ثقة تامة بنجاح هذا المشروع بإذن الله"

وقال جورج تناسيفيتش، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حديقة الملك سلمان: "يسعدنا شراكتنا مع شركة نايف الراجحي الاستثمارية والبنك السعودي الفرنسي، وبرؤيتنا المشتركة لصندوق التطوير العقاري لحديقة الملك سلمان من أجل دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة للحديقة ومدينة الرياض بما يتماشى مع رؤية 2030. "

كما علَّق سلام الخنيزي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة السعودي الفرنسي كابيتال:"يشرفنا ويسعدنا للغاية أن نكون جزءً من مشروع تطوير حديقة الملك سلمان الأيقوني من خلال إطلاق هذا الصندوق، والذي يعد كإنجاز آخر في جهود السعودي الفرنسي كابيتال المستمرة لتزويد مستثمريها بالحلول الاستثمارية المبتكرة والمتنوعة مع السعي الى لعب دور بارز في مشاريع تحقيق رؤية 2030 والبرامج المختلفة لتحقيقها. من خلال الهيكلة الفريدة لهذا الصندوق بالإضافة الى الشراكات مع شركة حديقة الملك سلمان للتطوير والاستثمار العقاري ومجموعة نايف الراجحي الاستثمارية، نأمل ان نقدم مثالًا رائداً حول كيفية عمل الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص بشكل مربح وفعال للجميع، خاصةً في تنفيذ وإدارة المشاريع الواسعة نطاقَا والمشاريع البارزة مثل مشروع حديقة الملك سلمان".

يشار إلى أن حديقة الملك سلمان التي تقع على مساحة تزيد عن 16 كيلومتر مربع، تهدف إلى توفير تجربة شاملة تضم مجموعة متنوعة من الخيارات البيئية والثقافية والرياضية والفنية والترفيهية، وتعزيزها من خلال مركز ابداعي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعروض السكنية والضيافة والأسواق، والرعاية الصحية والتعليم من أجل الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أيّده الله، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، إلى جانب تعزيز التصنيف العالمي لمدينة الرياض، لكي تكون واحدة من بين أفضل المدن العالمية ملاءمة للعيش.

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