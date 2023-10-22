قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة للعقارات والإنشاءات المصرية، في بيان لبورصة مصر يوم الأحد، إنها مستمرة في تنفيذ إجراءات صفقة استحواذ على الفنادق التاريخية بمصر.

وكانت الحكومة المصرية، أعلنت يوليو الماضي، تفاصيل عقود صفقات أبرمتها مع مستثمرين بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن برنامج طروحات حكومية - يتضمن 32 شركة - أعلنت عنه مصر في وقت سابق هذا العام كأحد الحلول لزيادة حصيلتها الدولارية ومواجهة أزمة اقتصادية وشح في الدولار تسببت فيها التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية.

وتضمنت الصفقات بيع حصة 37% من شركة مصرية حكومية مالكة لعدد من الفنادق عن طريق زيادة رأس المال لتحالف يضم شركة تابعة لمجموعة طلعت مصطفى بقيمة 700 مليون دولار.

وحسب بيان سابق من مجموعة طلعت مصطفى، فإن ذراعها الفندقي "الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية" ICON قد قدم عرض للاستحواذ على حصة مؤثرة في ملكية وحقوق إدارة 7 فنادق تاريخية في مصر.

وتضم محفظة الفنادق السبعة، سوفيتيل أولد كتراكت أسوان، منتجع موفينبيك أسوان، سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، فندق شتايجنبرجر التحرير، وشتايجنبرجر سيسيل الإسكندرية، وفندق ماريوت مينا هاوس وفندق ماريوت القاهرة.

"مجموعة طلعت مصطفى القابضة مازالت مستمرة من خلال شركاتها التابعة في اجراءات تنفيذ صفقة الاستحواذ على الفنادق التاريخية،" حسب بيان الشركة الأحد.

ووفق بيان سابق، فبعد الاستحواذ سيرتفع عدد فنادق الشركة إلى 15 فندق، وستساهم في تحقيق إيرادات بالعملة الصعبة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا