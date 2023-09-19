دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة أمنيات OMNIYAT المتخصصة في مجال التطوير العقاري الفاخر، والتي تتخذ من دبي مقرًا لها، عن استحواذها على مراسي باي مارينا Marasi Bay Marina، من شركة الخليج التجاري ذ.م.م. وتُعتبر هذه الصفقة الأولى من نوعها لشركة أمنيات العقارية، وتشكل فرصة بارزة للتعبير عن فلسفتها التطويرية القائمة على الارتقاء بمفهوم الرفاهية في العيش وإظهار تميّزها في مجال الهندسة المعمارية، عبر تحقيق التحول على مستوى أعمالها من ملكيات وعقارات فردية إلى وجهة حصرية فائقة الفخامة.

تتميز منطقة الواجهة المائية الديناميكية بموقعٍ مركزي في قلب إمارة دبي، وتحتضن أول تحفة معمارية لشركة أمنيات على الخليج البحري "ذا لانا"، المشروع الذي يضم فندق مميز ووحدات سكنية، تحت إدارة مجموعة الضيافة العالمية "دورشيستر كوليكشن"، وتم تصميمه بالشراكة مع "فوستر آند بارتنرز" المعمارية. كما تضم منطقة مراسي مارينا مشروع "فيلا، دورشستر كوليكشن"، الذي تم إطلاقه الصيف الماضي، و الذي يضم 38 وحدة سكنية حصرية على الواجهة البحرية.

وقال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمنيات: "يُجسد الاستحواذ على مراسي باي مارينا خطوة بارزة على مستوى أعمال وأنشطة شركة أمنيات. وستتيح الخصائص والسمات الفريدة لهذا الموقع الفرصة أمامنا لتحقيق بيئة عيش منسقة وجذابة وحصرية مصممة خصيصاً للفرد وتعكس شخصيته المتفردة، من خلال إنشاء وجهة استثنائية تتميز بمفاهيم وفلسفة تصميم حصرية لم تشهدها دبي من قبل".

وأضاف "سنعمل في إطار التزامنا بالحرفية الفنية والتميّز والاهتمام بالتفاصيل على إعادة تصوّر ورسم الملامح الفنية والجمالية لمنطقة مراسي باي. وتتمثل رؤيتنا في إنشاء وإرساء بيئة لا مثيل لها لكل من يسعى إلى تحقيق تجارب وأسلوب حياة فاخر وفريد من نوعه. وتعكس هذه الطموحات فلسفة شركة أمنيات بشكلٍ عميق، التي تهدف إلى تمكين أنماط الحياة من خلال دمج الفخامة الفائقة مع بيئات العيش المنسقة والحصرية، الأمر الذي سيسهم بشكلٍ أكبر وأوسع نطاقاً في البصمة والمكانة الاقتصادية والجمالية والثقافية للمدينة".

هذا و تشكل إدارة دورشيستر كوليكشن لعقارات شركة أمنيات و تعاون الشركة مع شركات التصميم الرائدة دلالة واضحة على التزامها بتحقيق وإرساء أسلوب حياة فاخر، يجمع بين التجارب الحصرية والحرفية الفنية والتصميم الراقي والمتقدم.

ويجري العمل على المخطط الرئيسي والخطة التوجيهية لمنطقة مراسي باي، الذي لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد، حيث سيتم الإعلان ومشاركة المزيد من التفاصيل خلال هذا العام.

للمزيد من المعلومات والتحديثات حول الوجهة الفائقة الفخامة التحويلية في مراسي باي مارينا التابعة لشركة أمنيات، يرجى التواصل عبر OMNIYAT@ogilvy.com.

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نبذة عن أمنيات OMNIYAT

تتميز شركة أمنيات، المطور العقاري الرائد في دبي، بفلسفة خاصة ورؤية مغايرة تساهم من خلالهما، منذ العام 2005، في تعزيز تنوع الحراك الاقتصادي والثقافي والجمالي لإمارة دبي.

وتكمن فلسفة الشركة في تقديم تحف معمارية وتصاميم حصرية تؤمن أسلوب حياة متفرد يوازي بين الفخامة والايقاع العصري، والتي من شآنها الإرتقاء بالتجارب الإنسانية إلى مستويات وآفاق جديدة.

وتتجسد رؤية شركة امنيات من خلال مشاريع وتحف معمارية مثل "ذا أوبوس" و"وان" في نخلة جميرا، و"أورلا"، و"ذا لانا"، و "فيلا".

https://www.omniyat.com/