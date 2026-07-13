أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، المدرجة بالسوق السعودية "تداول"، تعيين معاذ بن أحمد اليحيا رئيس تنفيذي للشركة ليبدأ مباشرة مهامه اعتبار من 19 يوليو الجاري.

وشركة مدينة المعرفة الاقتصادية تأسست عام 2010 ومقرها المدينة المنورة، وبدأ تداول أسهمها في "تداول" خلال نفس عام التأسيس.

وتتمثل أنشطة الشركة في تطوير الأراضي والعقارات داخل المدن الاقتصادية في السعودية، بما يشمل تطوير البنية التحتية وشبكات الاتصالات، المياه، الكهرباء ومحطات معالجة المياه وغيرها من أعمال تطوير المدن، وفق موقع الشركة وبيانات السوق.

سريعا: من هو الرئيس التنفيذي الجديد؟

(الافصاح + حسابه الشخصي على LinkedIn)

- لدى اليحيا خبرة تتجاوز 20 عام في إدارة الاستثمارات والمحافظ العقارية وقيادة المشاريع الكبرى.

- كان يتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الراجحي العقارية، المتخصصة في الاستثمار والتطوير العقاري داخل السعودية حتى يونيو 2026. تولى قبل ذلك منصب مدير المشاريع والتطوير في نفس الشركة.

- بدأ مسيرته المهنية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، حيث عمل كمدير بها بين 2004 و2011.

- عمل كباحث في إدارة المشروعات الإلكترونية بجامعة كوينزلاند للتكنولوجيا في أستراليا بين 2014 و2017. ركزت أبحاثه على إدارة المشاريع والمشتريات الإلكترونية. وهو حاصل على الدكتوراه في إدارة المشاريع من نفس الجامعة وقبلها حصل على الماجستير في إدارة الهندسة من جامعة غريفيث في أستراليا. فيما حصل على بكالوريوس هندسة المباني من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في السعودية.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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