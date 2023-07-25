إطلاق مشاريع جديدة على الواجهة البحرية للإمارة تحت العلامة التجارية "دتكو إلينغتون"

التعاون يندرج ضمن استراتيجية التوسع التي تتبناها "إلينغتون العقارية"

دبي الإمارات العربية المتحدة: تتعاون "إلينغتون العقارية"، شركة التطوير العقاري الراقية الحائزة على العديد من الجوائز والتي تركز على جماليات التصميم في دبي؛ مع "دتكو" (Dutco)، المجموعة الرائدة والتي تعمل في مجال العقارات والبناء والضيافة والتجارة والطاقة؛ لتطوير العديد من المشاريع السكنية المميزة في عدد من المجتمعات الرئيسية بدبي تحت العلامة التجارية "دتكو إلينغتون" (Dutco Ellington).

وفي المرحلة الأولى من التعاون، ستطلق "دتكو إلينغتون" مشروعين جديدين على الواجهة البحرية لدبي؛ مما يوفر مشاريع تطويرية متقنة وأنماط حياة فائقة الجودة للمزيد من المجتمعات في الإمارة.

وفي إطار تعليقه على الموضوع؛ قال طارق باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "دتكو": "نتطلع إلى التعاون مع ’إلينغتون العقارية‘ لتطوير مشاريع سكنية متميزة في دبي، ويعتبر هذا التعاون خطوة طبيعية تجسد التزام ’دتكو‘ طويل الأمد بأرقى المعايير في مختلف أعمالها وخدماتها. ولعل توسعنا في مجال التطوير العقاري يعزى إلى خبرتنا الواسعة بهذا المجال وذراعنا الإنشائية رفيعة المستوى التي تشتهر بجودتها الفائقة والتزامها بمواعيد التسليم".

من جانبه قال جوزيف توماس، الشريك المؤسس لشركة "إلينغتون العقارية": "توفر ’دتكو‘ باقة من الخبرات والتجارب المهمة لمشاريعنا التعاونية. ومن خلال التزامنا المشترك بعامل الجودة، سنواصل ترك بصمة مؤثرة في المشهد العقاري بدبي. ونحن متحمسون لإطلاق مشاريع جديدة في الإمارة، باتباع النهج ذاته ضماناً لاستمرار ’إلينغتون العقارية‘ بالنمو والازدهار".

يندرج هذا التعاون ضمن استراتيجية "إلينغتون العقارية" لبدء حقبة جديدة من التوسع فيما تقوم الشركة بتعزيز محفظتها من المشاريع التطويرية في الإمارة. وستوظف الشركة فلسفتها وخبرتها المتميزة والتي تركز على جماليات التصميم لتطوير المزيد من المشاريع الأكبر حجماً.

يشار إلى أن "إلينغتون العقارية" تمتلك محفظة متنوعة من المشاريع المهمة الحائزة على الجوائز، بما في ذلك إلينغتون بيتش هاوس وأوشن هاوس في نخلة جميرا، وذا كيسايد وذا كريستمارك في الخليج التجاري، ومشروع دي تي 1 (DT1) في وسط مدينة دبي. ومن بين المشاريع الأخرى الرائدة للشركة: إلينغتون هاوس في دبي هيلز إستيت، وبلغرافيا 1 وبلغرافيا 2، وبلغرافيا سكوير، وبلغرافيا هايتس 1، وإيتون بليس، وسومرست ميوز، وهارينجتون هاوس وتقع جميعها في قرية جميرا الدائرية، إضافة إلى وويلتون تيراسز، وويلتون بارك ريزيدنسز.

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لمحة عن "إلينغتون العقارية"

تسعى شركة "إلينغتون العقارية"، التي تأسست عام 2014، إلى تطوير بيئات جميلة تتيح لقاطنيها أنماط حياة استثنائية وعالية الجودة. وتستوحي الوحدات السكنية التي تطوّرها "إلينغتون" إلهامها من عالم الفنون، كما تعكس تطلعات أصحابها، وتدمج بين الطابع الكلاسيكي والرؤية العصرية. وتشمل مشاريع الشركة الوحدات السكنية الفاخرة، والمباني الشاهقة والمجمّعات السكنية المناسبة للعائلات في "وسط مدينة دبي" و"مدينة محمد بن راشد" و"تلال الإمارات" و"نخلة جميرا"، ومشروعها الجديد في قرية جميرا الدائرية. www.ellingtonproperties.ae

لمحة عن "دتكو":

تأسست "دتكو" عام 1947، وتطورت بالتزامن مع تطور دبي وازدهارها، لتتحول إلى مجموعة متنوعة الخدمات تزاول أعمالها في مجالات العقارات والبناء والضيافة والتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية. تعمل "دتكو" في 9 دول بالاعتماد على أكثر من 10 آلاف موظف. www.dutco.com

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كيلي هوم| سين يونغ

أصداء بي سي دبليو

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