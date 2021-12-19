تستقبل البورصة السعودية طرح جديد بعد الإعلان عن سعر الاكتتاب النهائي لشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات عند 850 ريال (226.5 دولار) للسهم، وذلك عقب الانتهاء من مرحلة بناء سجل الأوامر لشريحة المستثمرين من المؤسسات والتي تمت تغطيتها 38.8 مرة، بحسب بيان من الشركة يوم الأحد.

وبحسب البيان فإن سعر الاكتتاب النهائي يشير إلى قيمة سوقية للشركة تبلغ 8.9 مليار ريال (2.4 مليار دولار). ويبلغ الحجم الإجمالي للطرح 1.8 مليار ريال (479.6 مليون دولار) بحسب البيان.

وكانت جاهز أعلنت في أول ديسمبر عن إجراء طرح عام أولي بنسبة 13% من رأس مال الشركة في سوق السعودية الموازي (نمو)، يتضمن بيع 4.5% من أسهم المساهمين الحاليين، وإصدار أسهم جديدة بنسبة 8.5% من راس المال، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

ومن المقرر أن يبدأ الطرح العام للأفراد بداية من الخميس المقبل وحتى يوم 26 ديسمبر، وفق البيان.

ويأتي الطرح الجديد وسط زخم الطروحات الأولية التي تشهدها البورصة السعودية هذا العام مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط.

وبحسب بيان البورصة السعودية فإن طرح شركة جاهز سيكون رقم 14 هذا العام، والخامس في سوق "نمو" الموازي.

نبذة عن شركة جاهز

انطلقت في عام 2016، وهي تعمل في خدمات طلب وتوصيل الطعام عبر الإنترنت في السعودية، وتضم شبكتها نحو 12 ألف فرع للمتاجر، و1.3 مليون عميل، و34 ألف مندوب توصيل، بنهاية الربع الأول 2021، وفق بيان من الشركة اليوم. وهي تمتلك 4 شركات تابعة، وشركة واحدة قيد التأسيس.

يبلغ رأس مال الشركة 96 مليون ريال سعودي (18.4 مليون دولار)، وسيرتفع إلى 104.9 مليون ريال (نحو 28 مليون دولار) بعد إتمام الطرح، بحسب نشرة الطرح.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وتركز بشكل أساسي على القصص التحليلية، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: عبدالقادر رمضان. للتواصل yasmine.saleh@refinitiv.com)

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