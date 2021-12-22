اقتربت وزارة قطاع الأعمال العام المصرية، من إتمام الطرح الخاص لشركة نادي غزل المحلة لكرة القدم في البورصة، في خطوة هي الأولى من نوعها بمصر.

ومن المقرر الانتهاء من عملية الطرح الخاص الأسبوع الجاري بقيمة 37 مليون جنيه (2.4 مليون دولار) على الأقل، وستطرح الشركة في وقت لاحق الاكتتاب العام لجمع 98 مليون جنيه (6.2 مليون دولار) إضافية، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال يوم الأربعاء.

قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، المسؤولة عن عملية الطرح في اتصال هاتفي مع "زاوية عربي" من القاهرة، "الشركة توصلت لاتفاقات مع مستثمرين محليين وعرب من بينهم شركات وصناديق استثمار وأفراد، لتغطية الطرح الخاص، ومتوقع إغلاقه غدا أو الأحد المقبل على أقصى تقدير".

وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قال في تصريحات سابقة، إن شركة مصر القابضة للتأمين الحكومية، ستشتري حصة في الطرح الخاص بقيمة 15 مليون جنيه (954.8 ألف دولار).

وتستهدف شركة غزل المحلة لكرة القدم جمع 135 مليون جنيه (8.6 مليون دولار) في الطرحين العام والخاص، من أجل زيادة رأسمالها الإجمالي إلى 200 مليون جنيه (12.7 مليون دولار).

كرة القدم في البورصة

وشركة غزل المحلة لكرة القدم تأسست في يناير 2021، بعد فصل النادي عن شركة مصر لغزل المحلة، وهي واحدة من أقدم الشركات في هذا النشاط، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام.

وترجع نشأة النادي إلى عام 1963، وهو أحد أكبر الأندية الجماهيرية في محافظة الغربية، ويطلق عليه مشجعوه "زعيم الفلاحين".

ويقع نادي غزل المحلة على مساحة 45 فدان، ويمتلك استاد شهير يتسع لنحو 29 ألف متفرج، إضافة إلى ملاعب للكرة واليد والسلة والطائرة والتنس، ومبنى حمام سباحة، ونادي للرماية وآخر للكشافة.

وصعد الفريق إلى الدوري الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي، بعد عدة سنوات من اللعب في الدرجة الثانية. وفاز الفريق بالدوري مرة واحدة في موسم 1972-1973.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وتركز بشكل أساسي على القصص التحليلية، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: عبدالقادر رمضان. للتواصل yasmine.saleh@refinitiv.com)

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