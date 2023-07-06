طالب رئيس مؤتمر المناخ COP 28 ووزير الصناعة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، بتسريع العمل لخفض انبعاثات الكربون للوصول للأهداف المرجوة بشأن الأزمة المناخية.

"السياسات على مستوى الدول يجب أن تحدد مسار العمل، وتحتاج كل دولة إلى النظر في تحديث مساهمتها لتسريع تحقيق مستهدفات عام 2030 (بشأن زيادة استخدامات الطاقة النظيفة) للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050،" بحسب الجابر الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الإماراتية الوطنية أدنوك خلال حديث متلفز بث خلال منتدى أوبك العالمي المنعقد في فيينا حاليا.

وقال الجابر إن الجهود يجب أن تشمل جميع قطاعات الطاقة وحدد أربع محاور لشركات النفط والغاز لتحقيق ذلك وهي: توحيد الجهود، تسريع التزام قطاع الطاقة التقليدية، مراقبة وقياس حجم التقدم وتخصيص رأس مال للاستثمار في حلول الطاقة النظيفة.

وتسعى عدد من الدول للوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050 مع اتخاذ خطوات حاسمة لتقليل الانبعاثات في السنوات السابقة لذلك. وتخطط الإمارات -التي تستضيف قمة المناخ المقبلة COP28 هذا العام- إلى توليد معظم طاقتها من مصادر طاقة متجددة في الأعوام القادمة، وتعمل على خفض الانبعاثات والوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.

(إعداد: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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