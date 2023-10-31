رفعت شركة قطر للطاقة الحكومية، أسعار الجازولين 91 خلال شهر نوفمبر، فيما أبقت على أسعار الديزل والجازولين 95 بدون تغيير مقارنة مع أكتوبر، وفقا لإنفوجرافك نشرته الشركة عبر حسابها على إكس (تويتر سابقا) يوم الثلاثاء.

واستفادت قطر - أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم - من ارتفاع أسعار الغاز بعد العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، ما أتاح زيادة صادراتها وإيراداتها الأجنبية.

أسعار المنتجات البترولية في قطر خلال نوفمبر:

لتر الجازولين 95 عند 2.10 ريال قطري وهي نفس أسعار أكتوبر.

لتر الجازولين 91 عند 1.95 ريال قطري، بدلا من 1.90 ريال قطري في أكتوبر.

لتر الديزل عند 2.05 ريال قطري كما هي في أكتوبر.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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