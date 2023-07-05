أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت ترينا سولار، المزود العالمي الرائد للحلول الشاملة للطاقة الكهروضوئية، عن تزويد شركة هندسة الماكينات الصينية بوحدات فيرتكس بقياس 210 ملم واستطاعة إجمالية 800 ميجاواط لمشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية في أبوظبي. وتقع المحطة في منطقة الظفرة على مسافة 35 كيلومتر عن مدينة أبوظبي وبقدرة إنتاجية 2 جيجاواط، ومن المتوقع أن تصبح واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم. كما تم ربطها بالشبكة الكهربائية الإماراتية في أبريل الماضي.

وتنتج محطة الظفرة كمية من الطاقة تكفي لتغذية حوالي 160 ألف منزل في جميع أنحاء دولة الإمارات، من خلال ما يقارب 3.5 مليون لوح شمسي. كما تلعب المحطة دوراً هاماً في الحد من الانبعاثات، حيث تساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 2.4 مليون طن سنوياً.

وتمتاز منطقة الظفرة، حيث يقع المشروع، بتوافر الإشعاع الشمسي بكمية كبيرة فضلاً عن العاكسية العالية، كما أنها معرضة للعديد من العوامل الطبيعية القاسية، بما في ذلك درجات الحرارة المرتفعة والرياح الشديدة والرمال والغبار. ودفع ذلك ترينا سولار إلى إجراء تقييم دقيق لكمية الإشعاع الشمسي المحلي والطبيعة الجغرافية والظروف المناخية، وقررت تزويد المشروع بوحدات فيرتكس 210 ملم، بما يضمن تحقيق المستوى الأمثل من الأداء والمتانة حتى في ظل الظروف البيئية الصعبة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جونزالو دي لا فينا، رئيس وحدة أعمال ترينا سولار في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يسرنا تزويد محطة الظفرة للطاقة الشمسية في أبوظبي بوحدات فيرتكس المتطورة قياس 210 ملم باستطاعة 800 ميجاواط. ويسلط هذا التعاون الضوء على التزام ترينا سولار بتقديم حلول طاقة شمسية موثوقة وعالية الطاقة والكفاءة، والتي يمكن الاعتماد عليها حتى في أصعب الظروف البيئية. وتعكس إمكانات مشروع الظفرة ومساهمته الكبيرة في خفض الانبعاثات الكربونية التأثير الفائق لاعتماد الطاقة الشمسية. وتفخر ترينا سولار بدورها الرئيسي في إنجاز واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، مما يعكس مكانتها بصفتها شركة رائدة عالمياً في قطاع الطاقة الشمسية. ونؤكد التزامنا بتحقيق هدف ترينا سولار في إتاحة الطاقة الشمسية للجميع، ونواصل تعزيز جهود الابتكار والأداء المتميز وتحقيق النمو المستدام في قطاع الطاقة المتجددة".

وتتيح وحدات فيرتكس قياس 210 ملم من ترينا سولار أربعة مزايا رئيسية تساعد على الحد من التكلفة المعيارية للطاقة؛ وهي الطاقة العالية والكفاءة المتميزة والإنتاجية الكبيرة والموثوقية. كما أثبتت هذه الوحدات المبتكرة قدرتها وفعاليتها حتى في البيئات القاسية. وقامت شركة تي يو في راينلاند بإجراء اختبارات صارمة على وحدات فيرتكس قياس 210 ملم باستطاعة تتجاوز 600 واط في المملكة العربية السعودية، والتي تتشابه ظروفها المناخية مع ظروف منطقة الظفرة في أبوظبي، حيث أظهرت الوحدات كفاءتها العالية في التحويل الكهروضوئي وقدرتها المتميزة في الحفاظ على أداء مثالي حتى في درجات الحرارة المرتفعة.

ونجحت ترينا سولار في تزويد عملائها العالميين بوحدات الطاقة الشمسية التي تتخطى استطاعتها 140 جيجاواط، وتعزيز حضورها في أكثر من 150 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم طوال مسيرة حافلة تمتد 25 عاماً. وأشار تقرير مؤسسة تريند فورس إلى أن الشحنات التراكمية لوحدات 210 ملم في قطاع الطاقة الشمسية تجاوزت 120 جيجاواط حتى الربع الأول من العام الجاري. وتتصدر شركة ترينا سولار السوق العالمية مع حصة في السوق تتجاوز 50%، ما يمثل 65 جيجاواط من إجمالي الشحنات العالمية. وتؤكد ترينا سولار التزامها بتحقيق هدفها المتمثل في إتاحة الطاقة الشمسية للجميع، إلى جانب المساهمة في إحداث التأثير الإيجابي من خلال منتجاتها المميزة وابتكاراتها التكنولوجية فضلاً عن أدائها المالي المستقر.

لمزيد من المعلومات حول ترينا سولار ومنتجاتها في مجال الطاقة الشمسية، يرجى زيارة الموقع: www.trinasolar.com.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة حول ترينا سولار

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997. وتقدم الشركة الرائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المتكاملة للطاقة الكهروضوئية والذكية، مختلف منتجات الطاقة الكهروضوئية وتطبيقاتها وخدماتها بهدف تعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم. وتواصل ترينا سولار الابتكار للمضي بقطاع الطاقة الكهروضوئية قدماً من خلال تعزيز تكافؤ الشبكة باستخدام الطاقة الكهروضوئية، والترويج لمزايا اعتماد الطاقة المتجددة. وتتمثل رسالة ترينا سولار في دعم مساعي تطوير الطاقة المتجددة على مستوى العالم.

ونجحت الشركة حتى اليوم في شحن وحدات كهروضوئية باستطاعة إجمالية تعادل 140 جيجاواط إلى جميع أنحاء العالم. وإلى جانب ذلك، تشمل أنشطة ترينا سولار تطوير مشاريع الطاقة الكهروضوئية وتمويها وتصميمها وتشييدها وتشغيلها وإدارة عملياتها، فضلاً عن توفير الحلول الشاملة لتكامل الأنظمة لجميع العملاء. كما نجحت الشركة في ربط محطات توليد الطاقة الشمسية باستطاعة تزيد عن 9.5 جيجاواط بشبكات الكهرباء الرئيسية حول العالم. وأطلقت ترينا سولار في عام 2018 العلامة التجارية "إينيرجي آي أو تي" (Energy IoT)، بهدف التحول إلى مزود رائد لخدمات الطاقة الذكية. وفي يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في سوق ستار ضمن بورصة شنغهاي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.trinasolar.com.