مشروع "مجمع حصيان" لتحلية المياه المستقل بتقنية التناضح العكسي سينتج مياه محلاة بأقل تعرفة تبلغ (0.365 دولار أمريكي للمتر المكعب) في العالم

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "أكوا باور"، الشركة السعودية المُدرجة، والرائدة في مجال تحول الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر ، بالفوز بعقد هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" لتنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع "مجمع حصيان" لتحلية المياه المستقل في دبي. وبذلك، سترتفع الطاقة الإنتاجية لشركة أكوا باور إلى 7.6 مليون متر مكعب في اليوم.

وسجلت أكوا باور رقماً قياسياً جديداً بعد فوزرها بعقد تشغيل وإدارة المرحلة الأولى من مشروع حصيان بتقنية التناضح العكسي، بعد أن قدّمت أقل تعرفة للمياه بلغت 0.365 سنت أمريكي للمتر المكعب في شهر مايو الماضي من العام الجاري. وتعد محطة "حصيان" جزءاً رئيساً من استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" التي تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية لتحلية المياه في مدينة دبي، وإنتاج المياه المحلاة بنسبة 100٪ من مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدرة بحلول عام 2030، وتصل الطاقة الإنتاجية للمحطة التي تعد واحدة من أكبر محطات تحلية المياه إلى 818،280 مليون متر مكعب في اليوم.

سيزيد مشروع "مجمع الحصيان" من القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في مدينة دبي من 2,227,540 مليون متر مكعب، إلى 3,409,500 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً عند استكمال المشروع بحلول عام 2026.

تعليقاً على ذلك، صرّح ماركو أرتشيلي الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: "يسعدنا أن نسجل مرةً أخرى رقماً قياسياً عالمياً لأدنى تعرفة إنتاج للمياه المحلاة في العالم. تُعد محطة حصيان؛ أول مشروع يعمل باستخدام تقنية التناضح العكسي يكسر حاجز (0.4 سنت أميركي للمتر المكعب). لقد أصبح ذلك ممكناً بفضل الجمع بين خبراتنا التي اكتسبناها على مدى السنوات الماضية في مجال الابتكار، وحرصنا على التحسين المتواصل لكفاءة مشروعاتنا".

وأضاف أرتشيلي: "يسعدنا تولي إدارة تنفيذ وتشغيل هذا المشروع وفق نموذج المنتج المستقل للمياه من قبل شريكنا الدائم، هيئة كهرباء ومياه دبي، كما نؤكد التزامنا بالمساهمة معهم في تحقيق استراتيجية إمارة دبي المتكاملة للطاقة 2030 لتوفير المياه النظيفة بأسعار معقولة".

وكانت شركة "أكواباور" تصدرت مؤخراً قائمة أكبر مطور لمشاريع المياه في العالم خارج الصين وفقاً لتقرير صادر عن منظمة (جلوبال ووتر إنتليجنس). الجدير ذكره أن شركة "أكواباور" تدير الآن محفظتها المتنوعة في مشاريع تحلية المياه بأربع دول، وتوجد حالياً في 12 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا، وجنوب شرق آسيا.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة "أكوا باور"

"أكوا باور" (الرمز في تداول 2082) وهي شركة سعودية مُدرجة وأكبر شركة خاصة في العالم في مجال تحلية المياه بأقل تعرفة ورائدة في مجال الابتكار والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، وتأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2004. تضمّ "أكوا باور" ما يزيد على 4,000 موظف، وتوجد حالياً في 12 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا وجنوب شرق آسيا. تضمّ محفظة مشروعات "أكوا باور" 57 مشروعاً لإنتاج الطاقة و/أو تحلية المياه، بتكلفة استثمارية تبلغ280.1 مليار ريال سعودي (74.8 مليار دولار أمريكي)، من خلال توليد 45.85 جيجاواط وإدارة 7.6 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، توفرها كإنتاج ضخم يلبي احتياجات مرافق الدول وفق عقود شراء طويلة الأجل تعمل بنموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتأخذ "أكوا باور" على عاتقها تحقيق رسالتها من خلال إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بشكلٍ موثوقٍ وبتكلفة منخفضة، مع الإسهام بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات.

للتواصل الإعلامي:

يحيى حميدالدين - مدير عام تنفيذي – الاتصال المؤسسي

YHamidaddin@acwapower.com

محمد الحسـن - مدير الإعلام المحلي والإقليمي - الاتصال المؤسسي

moalhasan@acwapower.com