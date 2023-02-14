● ارتفعت إيرادات الشركة خلال عام 2022 بنسبة 52% على أساس سنوي لتصل إلى 5.0 مليار دولار أمريكي، في حين ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 59% لتصل إلى 2.5 مليار دولار أمريكي، وبلغ صافي الربح المعدل 1.3 مليار دولار أمريكي.

● بلغ صافي النقد 287 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2022، بما يدعم فرص النمو المستقبلي وتمكين توزيعات أرباح جذابة.

● أعلنت شركة فيرتيغلوب عن توزيعات أرباح عن النصف الثاني من عام 2022 بقيمة 700 مليون دولار أمريكي تماشياً مع توجيهاتها السابقة وسيتم دفعها في أبريل 2023.

● أعلنت شركة فيرتيغلوب عن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع "مصنع الهيدروجين الأخضر" في مصر. كما أعلنت عن توقيع عقد المقاولات الشامل للتصميم والتوريد والتركيب (EPC) الخاص بمشروع الأمونيا منخفضة الكربون بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن في دولة الإمارات مع شركة Tecnimont S.p.A نيابة عن المشروع، بعد الاعلان عن توقيع اتفاقية المساهمين في يناير 2023.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت فيرتيغلوب، الشراكة الاستراتيجية بين "أدنوك" وشركة "أو سي آي" (المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: FERTIGLB) وأكبر مصدر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرائدة في مجال إنتاج الأمونيا النظيفة، اليوم عن ارتفاع إيراداتها لعام 2022 بنسبة 52% لتصل إلى 5.0 مليار دولار أمريكي مقارنة بعام 2021، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 59% لتصل إلى 2.5 مليار دولار أمريكي، وارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 75% ليصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي. كما أعلنت الشركة أيضاً عن انخفاض إيراداتها للربع الرابع من عام 2022 بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى انخفاض الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 27% لتصل إلى 472 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بانخفاض أسعار اليوريا وأعمال الصيانة في مصانعها بدولة الإمارات ومصر.

يدعم مركز الشركة التنافسي على منحنى التكلفة العالمية قدرة الشركة على تحقيق أرباح جيدة لمساهميها والالتزام بسياسة توزيع الأرباح الخاصة بها والتي تتضمن توزيع التدفقات النقدية الحرة مع الحفاظ على معايير التصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية وفرص النمو. وتعلن الشركة عن توزيعات أرباح عن النصف الثاني من عام 2022 بقيمة 700 مليون دولار أمريكي سيتم دفعها في أبريل 2023. وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح عن عام 2022 بالكامل إلى 1.45 مليار دولار أمريكي.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب: "يسرنا تحقيق نتائج قوية في عامنا الأول كشركة مدرجة مع نمو الإيرادات بنسبة 52% في عام 2022 وارتفاع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 59%. تواصل الشركة تحقيق نتائج مجدية بفضل استراتيجيتها التجارية المركزية والتركيز المستمر على تنفيذ برنامج التميز التشغيلي والمشاريع والمبادرات التي تركز على تحقيق الاستدامة. وقد نفذنا بنجاح وأمان عدة عمليات للصيانة الدورية في مصانع الشركة خلال عام 2022، شملت أعمال الصيانة التي قمنا بها في مصانعنا في دولة الإمارات ومصر في الربع الرابع من عام 2022، ولا يوجد حاليا أي عمليات مخططة للصيانة في هذه المصانع في عام 2023. وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشركة بسجل طلبات جيد خلال الربع الأول من عام 2023، حيث تتيح إستراتيجية الشركة التجارية المنضبطة وامتلاكها لقدرات توزيع خاصة إمكانية إدارة المخزون بالقرب من مراكز الطلب الرئيسية وعلى خدمة أسواق الاستيراد الرئيسية بفاعلية".

وأضاف: " نتوقع استمرار الوضع القوي لأساسيات السوق على المدى المتوسط بالرغم من انخفاض أسعار النيتروجين على مستوى العالم خلال الأشهر القليلة الماضية، مدفوعا بتراجع كميات المنتجات المعروضة واقتصاديات المزارع القوية وانخفاض مخزون الحبوب عالمياً عن مستوياته السابقة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الأسمدة النيتروجينية مما يعتبر محفزا قويا لاستخدامها. إضافة إلى ذلك، لا نتوقع دخول قدرات إنتاجية عالمية جديدة لليوريا في عام 2023، كما انه من المتوقع ان تبدأ قدرات إنتاجية جديدة قليلة جدا من الان وحتى عام 2026. نتوقع ارتفاع الطلب على منتجاتنا الصناعية، مما يدعم الأمونيا بشكل أساسي، مدفوعاً بالتعافي في الصين وانخفاض أسعار الطاقة التي تعزز الطلب الصناعي العالمي مع تحسن آفاق النمو على مستوى العالم".

"وفي إطار جهود الشركة في مجال الاستدامة، بدأت في تصدير شحنات تجريبية من سائل عادم الديزل (DEF / AdBlue®) من مصر إلى أوروبا في الربع الرابع من عام 2022 وأوائل عام 2023، مما يشهد علي تعدد قطاعات أعمالها وقدرتها على تنويع منتجاتها الصناعية. ومن المتوقع تصدير شحنات أخري على مدار عام 2023. علي مدار عام 2022، واصلنا تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الخاصة بنا مع استهداف استثمارات للتوسع بتكاليف تعتبر أقل بكثير من تكاليفها الاستثمارية عالمياً، وقد بدأنا تشغيل المرحلة الأولى من مصنع الهيدروجين الأخضر في العين السخنة في مصر علي هامش مؤتمر المناخ "COP27" في نوفمبر 2022، والذي سينتِج عند اكتمال جميع مراحله ما يصل الي حوالي 15,000 طن من الهيدروجين الأخضر كمواد وسيطة تُستخدم لإنتاج ما يصل الي 90,000 طن من الأمونيا الخضراء سنوياً في مصانع الأمونيا التابعة لشركة فيرتيغلوب. ونعمل حالياً على تقييم الخيارات الهندسية والتقنية لمصنع التحليل الكهربائي بقدرة 100 ميجاوات ونسعي للحصول على التمويل والدعم المالي بهدف الوصول إلى قرار الاستثمار النهائي الخاص بالمشروع في عام 2023. ويستفيد هذا المشروع من بنيتنا التحتية الحالية لإنتاج الأمونيا وشبكة التوزيع العالمية".

"حققت فيرتيغلوب أيضاً تقدماً في مشروع الأمونيا منخفضة الكربون بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن في دولة الإمارات بالشراكة مع شركة أبوظبي للمشتقات الكيميائية المحدودة "تعزيز" و"جي إس إنرجي كوربوريشن" (جي إس إنيرجي) و"ميتسوي وشركاه المحدودة" (ميتسوي)، وبعد توقيع اتفاقية المساهمين في يناير 2023، وقعت الشركة نيابة عن المشروع عقد المقاولات الشامل للتصميم والتوريد والتركيب (EPC) مع شركة Tecnimont S.p.A.وسيتم تمويل المشروع من خلال مزيج من رأس المال وأدوات الدين.. تساعدنا هذه المشاريع على تأكيد التزامنا باتخاذ خطوات كبيرة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون وخفض الأثر البيئي لعملياتنا والقطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها ضمن جهودنا لتقديم مبادرات فعلية قبل مؤتمر المناخ "COP28" في دولة الإمارات ".

واختتم بقوله: "أود أن أعرب عن امتناني لفريق فيرتيغلوب على جهودهم المتواصلة وتحقيق نتائج قوية في عام 2022 ولتركيزهم المستمر على ضمان السلامة والارتقاء بالأداء وتحقيق التميز".

أساسيات الأسواق القوية على المدى المتوسط على الرغم من التقلبات المؤقتة في أوضاع السوق

بالرغم من انخفاض أسعار الأسمدة النيتروجينية في الأشهر الماضية، لا تزال الأساسيات على المدى المتوسط تدعم أسعار منتجاتنا. من المتوقع تعافى الطلب على النيتروجين لدعم إعادة بناء مخزونات الحبوب على مستوى العالم حيث تظل نسبة المخزون العالمي من الحبوب عند أقل مستوياتها منذ 20 عاماً. يضمن ارتفاع العقود الآجلة للحبوب زيادة دخل المزارع وتحفيز زيادة المساحات المزروعة وارتفاع الطلب على النيتروجين للمساعدة في تعويض مخزون الحبوب. من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب العالمي عن مستوياته السابقة على الأقل حتى عام 2025.

تدعم الإمدادات المحدودة من النيتروجين توقعات أساسيات الأسواق النهائية لإنتاج فيرتيغلوب من النيتروجين، حيث من المتوقع أن تشهد الأسواق نقصاً هيكلياً في طاقة الإنتاج حتى عام 2027. من المتوقع أن يظل تسعير المواد الأولية متذبذباً على المدى القصير نظراً للتقلبات المناخية والتدخلات من الجهات التنظيمية، ولكن من المتوقع أن يظل أعلى من معدلاته التاريخية.

توزيعات الأرباح وهيكل رأس المال

وفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة، سيتم توزيع الجزء الأكبر من التدفقات النقدية الحرة القابلة للتوزيع بعد تخصيص ما يكفي لفرص النمو، وذلك مع الحفاظ على معايير التصنيفات الائتمانية من الدرجة الاستثمارية (ستاندرد آند بورز BBB-،‎ وموديز: Baa3، وفيتش: BBB-‎؛ جميعها مع توقعات مستقبلية مستقرة). أعلنت إدارة الشركة عن توزيعات أرباح عن النصف الثاني من عام 2022 بقيمة 700 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 0.31 درهم إماراتي للسهم الواحد، تماشياً مع توجيهات الشركة السابقة، على أن يتم دفعها في أبريل 2023. وقد تم توزيع أرباح بالغة 1.1 مليار دولار أمريكي من فيرتيغلوب علي مدار عام 2022.

حققت الشركة مركزاً نقدياً صافياً قدره 287 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2022 (نسبة صافي النقد للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 0,1 ضعف)، مقارنة بصافي الدين البالغ 487 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021 (نسبة صافي الدين للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 0.3 ضعف)، بما يدعم فرص النمو المستقبلية وتوزيعات الأرباح المجدية.

وفي 22 ديسمبر 2022، نجحت الشركة في إعادة تمويل المبلغ المتبقي من القرض المرحلي من خلال تسهيلات جديدة لمدة 3 سـنوات بقيمة 300 مليون دولار أمريكي وهامش 1.5% و5 سـنوات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي وهامش 1.75%. مع زيادة قيمة التسهيل الائتماني المتجدد بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي ليصل إلى 600 مليون دولار أمريكي، وتمديد أجل الاستحقاق حتى ديسمبر 2027 (بدلاً من أغسطس 2026)، مما يوفر سيولة نقدية كبيرة للشركة.

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نبذة عن شركة فيرتيغلوب:

شركة فيرتيغلوب هي أكبر مصدر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، ومن أصحاب السبق في مجال الأمونيا النظيفة. وتتألف الطاقة الإنتاجية لشركة فيرتيغلوب من 6.7 مليون طن من اليوريا والأمونيا التجارية، يتم إنتاجها في أربع شركات تابعة في الإمارات العربية المتحدة ومصر والجزائر، مما يجعلها أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستفيد من الوصول المباشر إلى ستة موانئ ومراكز توزيع رئيسية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي. ويقع المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي وتم تأسيسها في سوق أبوظبي العالمي، ويعمل لديها أكثر من 2,600 موظف وقد تم تأسيسها كشراكة إستراتيجية بين شركة أو سي آي إن في ("أو سي آي") وشركة بترول أبوظبي الوطنية ("أدنوك"). أُدرجت شركة فيرتيغلوب في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "FERTIGLB" والرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية "AEF000901015". للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.fertiglobe.com