دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت ترينا سولار، المزود العالمي الرائد للوحدات الكهروضوئية وحلول الطاقة الذكية، عن تزويد محطة تحلية المياه الرائدة في الجبيل بالمملكة العربية السعودية بوحدات سلسلة فيرتكس إن باستطاعة تفوق 700 واط. وتتميز محطة الجبيل لتوليد الطاقة الكهروضوئية بقدرة إنتاجية تبلغ 45.5 ميجاواط، وتم ربطها مؤخراً بشبكة الطاقة بالتعاون مع شركة سيبكو3 التابعة لشركة باور تشاينا.

وتقع محطة الجبيل-3(أ) المستقلة لتحلية المياه في مدينة الجبيل بالمنطقة الشرقية، وتمثل خطوة رائدة في مجال تحلية المياه المتكاملة وواسعة النطاق بالاعتماد على الطاقة الشمسية في المملكة. ويشكل المشروع المبتكر علامة فارقة في تحول المملكة إلى استخدام الطاقة المستدامة من خلال توليد الكهرباء اللازمة لتلبية 20% من متطلبات الطاقة اليومية للمحطة. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في الحد من انبعاثات الكربون بمقدار 60 ألف طن سنوياً، مما يؤكد على دوره المحوري في منظومة الطاقة الخاصة بالمحطة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جونزالو دي لا فينا، رئيس وحدة أعمال ترينا سولار في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يمثل تعاوننا على إنجاز هذا المشروع البارز خطوة مهمة في توفير حلول الطاقة المستدامة. ونسعى إلى تمكين المملكة العربية السعودية من تلبية احتياجاتها من المياه والطاقة والمساهمة في بناء مستقبل أخضر من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز حس المسؤولية البيئية".

وتمثل وحدات سلسلة فيرتكس إن باستطاعة تفوق 700 واط من ترينا سولار العامل الرئيسي في نجاح هذا المشروع، حيث تجمع بين التقنية المبتكرة للرقائق بقياس 210 ملم وتقنية خلية i-TOPCon المتقدمة من الفئة إن. وتتميز هذه الوحدات الكهروضوئية بكفاءة عالية مع معدل كفاءة يبلغ 22.5%، بالإضافة إلى العديد من المزايا مثل معدلات التحلل شديدة الانخفاض، والتوليد الأمثل للطاقة بواسطة الألواح ثنائية الوجه، وإمكانية التشغيل في درجات الحرارة شديدة الانخفاض. وتحظى هذه الوحدات بمكانة مميزة في محطات توليد الطاقة الأرضية، وتمثل مستقبل توليد الطاقة المستدامة.

وتلبي محطة تحلية المياه المتطلبات البيئية بفضل موقعها الساحلي والظروف المناخية المعقدة في تلك المنطقة. وتتمتع ترينا سولار بشهرة عالمية في توفير الحلول الموثوقة، كما تحظى بتقدير المؤسسات الدولة في هذا المجال. وخضعت وحدات سلسلة فيرتكس إن باستطاعة تفوق 700 واط مؤخراً لمجموعة من الاختبارات الصارمة في إطار اختبارات الموثوقية الموسعة من مركز اختبارات الطاقة المتجددة، والتي تضمنت اختبارات PID وLeTID وDH2000 وSDML وTC600. وحصلت ترينا سولار على لقب الإنجاز الإجمالي المتميز للعام الرابع على التوالي، مما يعزز مكانتها الرائدة في القطاع. كما سبق أن نالت جائزة الشركة صاحبة الأداء الأفضل للعام التاسع على التوالي من بي في إيفوليوشن لابس.

وتعتمد المملكة العربية السعودية بشكل كبير على تحلية المياه لتوفير 70% من احتياجاتها من مياه الشرب، مما يسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه محطة الجبيل والمشاريع المماثلة. وتنتج المحطة 600 ألف طن من المياه يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي لمياه البحر، لتزود 3 ملايين نسمة بمياه الشرب. كما تلعب هذه المبادرة دوراً محورياً في تزويد مدينتي الدمام والرياض بالمياه، فضلاً عن تلبية الطلب المتزايد على المياه على طول الساحل الشرقي للمملكة.

وتسهم ترينا سولار في مشروع تحلية المياه بالاعتماد على الموارد الطبيعية المتمثلة بالضوء والمياه، مما يعكس حرصها على توليد الطاقة المستدامة. وتؤكد الشركة على التزامها الراسخ بتوفير الطاقة الشمسية للجميع، حيث تواصل العمل على تحقيق الحياد المناخي والوصول إلى مستقبل أكثر استدامة.

لمزيد من المعلومات حول ترينا سولار ومنتجاتها الكهروضوئية، يرجى زيارة الموقع: www.trinasolar.com.

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لمحة حول ترينا سولار

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997. وتقدم الشركة الرائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المتكاملة للطاقة الكهروضوئية والذكية، مختلف منتجات الطاقة الكهروضوئية وتطبيقاتها وخدماتها بهدف تعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم. وتواصل ترينا سولار الابتكار للمضي بقطاع الطاقة الكهروضوئية قدماً من خلال تعزيز تكافؤ الشبكة باستخدام الطاقة الكهروضوئية، والترويج لمزايا اعتماد الطاقة المتجددة. وتتمثل رسالة ترينا سولار في دعم مساعي تطوير الطاقة المتجددة على مستوى العالم.

ونجحت الشركة حتى اليوم في شحن وحدات كهروضوئية باستطاعة إجمالية تعادل 140 جيجاواط إلى جميع أنحاء العالم. وإلى جانب ذلك، تشمل أنشطة ترينا سولار تطوير مشاريع الطاقة الكهروضوئية وتمويها وتصميمها وتشييدها وتشغيلها وإدارة عملياتها، فضلاً عن توفير الحلول الشاملة لتكامل الأنظمة لجميع العملاء. كما نجحت الشركة في ربط محطات توليد الطاقة الشمسية باستطاعة تزيد عن 9.5 جيجاواط بشبكات الكهرباء الرئيسية حول العالم. وأطلقت ترينا سولار في عام 2018 العلامة التجارية "إينيرجي آي أو تي" (Energy IoT)، بهدف التحول إلى مزود رائد لخدمات الطاقة الذكية. وفي يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في سوق ستار ضمن بورصة شنغهاي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.trinasolar.com.