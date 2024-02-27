تهدف اتفاقيات الشراء إلى تمكين برنامج التوطين وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية كما ستُسهم في تطوير قطاع خدمات الطاقة في المملكة

الظهران: أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اليوم، توسيع برنامجها الإستراتيجي للتوطين من خلال توقيع 40 اتفاقية شراء مؤسسية بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي مع مورّدين في المملكة العربية السعودية.

وتهدف الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها خلال حفل توقيع الاتفاقيات الذي استضافته أرامكو السعودية في مركز معارض الظهران، إلى تعزيز منظومة سلاسل الإمداد المحلية في أرامكو السعودية بما يُسهم في مرونة الشركة وموثوقيتها وقدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها، كما أنها توفّر للمورّدين رؤية طويلة المدى للطلب تمكّنهم من تحقيق النمو المستقبلي وتعزيز جهود التوطين.

بالإضافة إلى ذلك، ستُسهم الاتفاقيات في تحقيق أهداف برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء) باعتباره مبادرة رائدة تهدف إلى تحفيز نمو اقتصاد مزدهر، وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة للسعوديين.

وبهذه المناسبة، قال النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، الأستاذ وائل الجعفري: "نتوقع أن يُسهم التوقيع على 40 اتفاقية جديدة في تعزيز سلسلة القيمة المحلية، كما سيعزّز من منظومة الإمداد التي تعمل أرامكو السعودية للمساعدة في بنائها، ويحفّز جهودنا للوصول إلى سلسلة إمداد أكثر ازدهارًا وتنوّعًا ومرونة، مما يساعد على ضمان استمرارية أعمالنا. وتمثّل هذه الاتفاقيات علامة فارقة في مسار برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء) وتتيح الفرصة لشركائنا للاستفادة من بيئة أعمال أكثر فاعلية وتنوعًا".

وتغطي اتفاقيات الشراء الجديدة شركات في قطاعات عديدة، كما تشمل توريد مجموعة متنوّعة من المنتجات، بما في ذلك السلع الإستراتيجية، مثل المعدات الكهربائية، ومعدات الحفر.

في السياق نفسه، وقّعت أرامكو السعودية، مذكرتي تفاهم مع شركاء إستراتيجيين للتعاون في مجال التوطين وتطوير سلاسل الإمداد.

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