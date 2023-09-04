الرياض، المملكة العربية السعودية/ ميلانو، إيطاليا: أبرمت شركة "أكوا باور"، الشركة السعودية المُدرجة، والرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، اتفاقيات استراتيجية مع ستة شركاء إيطاليين، وذلك خلال مشاركتها في منتدى الاستثمار السعودي - الإيطالي الذي انطلق اليوم الإثنين في مدينة ميلان الإيطالية.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والبحث والتطوير، بين شركة أكوا باور مع كل من: "اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة (Confindustria)، ومجموعة الطاقة الإيطالية (Eni)، وشركة (A2A)، وشركة اندستريال دي نورا الإيطالية (Industrie De Nora)، المعنية بإنتاج مكونات الهيدروجين الصديق للبيئة ومعالجة المياه، وشركة إيتالماتش كيمكال (Italmatch Chemicals)، بالإضافة إلى مزوّد الحلول الهندسية (RINA)".

تعليقاً على ذلك، قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: "نتطلع في أكوا باور إلى المساهمة بتعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية، التي تضمّ واحداً من أكبر برامج خفض الكربون في العالم، وتتمتّع باقتصاد متنوّع سريع النمو والتوسع، وبين إيطاليا التي تعد أحد أهم موردي الهندسة والتصنيع والتقنيات الأكثر تنافسية على مستوى العالم. سيمكننا هذا التعاون من تبادل الخبرات والتقنيات والأدوات المهمة في صناعتنا مع شركائنا الإيطاليين. نأمل أن يؤدي هذا التعاون إلى دفع الشركات الإيطالية نحو مزيدٍ من الاستقرار والعمل في المملكة، بما يسهم في إرساء أسس شراكة وثيقة في مجال البحث والتطوير".

وأضاف أرتشيلي: "يتمثل طموحنا في إسهام أكوا باور بدفع جهود التحول، وخلق الفرص للشركات الإيطالية والأوروبية في المملكة، كما نحرص على دفع التقدم المستدام في إيطاليا وأوروبا من خلال توريد ونقل الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الخبرات التقنية".

ووفقاً للاتفاقية؛ سيعمل اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة (Confindustria) مع شركائه عبر شبكة تضم 222 جمعية وأكثر من 150 ألف شركة، بتقييم إمكانية تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، بما في ذلك تحديد المقاولين والموردين المناسبين، وكذلك تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير، وبناء شراكات التوريد والتصنيع طويلة الأمد. كما ستبحث مجموعة الطاقة الإيطالية (Eni) بالتعاون مع شركة أكوا باور سبل التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والبحث والتطوير في التقنيات المبتكرة والمستدامة. فيما ستقوم (A2A) بالتعاون مع شركة أكوا باور بتقييم إمكانية قيام مشاريع الهيدروجين الأخضر في المناطق ذات الاهتمام المشترك، والتوريد إلى إيطاليا. وستقوم شركة RINA بالتعاون مع شركة أكوا باور بدراسة الاستخدامات المحتملة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في مجال الشحن البحري. من جهتها، ستقدّم اندستريال دي نورا Industrie De Nora، خبرتها في مجال الكيمياء الكهربائية وتقنيات الاستدامة، لتعزيز محفظة مشاريع شركة أكوا باور في مجال تحلية المياه، وستبحث إمكانية التعاون في عمليات صيانة تطبيقات الهيدروجين الأخضر. بينما ستقوم إيتالماتش كيمكال Italmatch Chemicals، بالتعاون مع شركة أكوا باور باستكشاف إمكانية توطين إنتاج منتجات معالجة المياه في المملكة العربية السعودية من خلال اتفاقيات توريد طويلة الأمد لعملياتها، فضلاً عن بحث فرص البحث والتطوير وتبادل المعرفة بين الطرفين.

يذكر أنّ وزارة الاستثمار السعودية تنظم بالشراكة مع وزارة الشركات والمنتجات الإيطالية، منتدى الاستثمار السعودي – الإيطالي اليوم بمدينة ميلان، بمشاركة وحضور عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المملكة وجمهورية إيطاليا. ويناقش فرص ومجالات الاستثمار بين البلدين في ضوء التحول الاقتصادي للمملكة وسلسلة المبادرات والبرامج المرتبطة برؤية السعودية 2030، كما يعكس تطور البيئة الاستثمارية وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً، ويؤكد عمق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تمتد لأكثر من 90 عاماً. ووصل حجم التبادل التجاري بين الدولتين إلى 11 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

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حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (تداول:2082) الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تم تأسيس وتسجيل الشركة عام 2004 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعمل فيها ما يزيد على 4000 موظف، وهي حالياً موجودة في 12 دولة في الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة "أكوا باور" 75 محطة قيد التشغيل أو البناء أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 297.75 مليار ريال سعودي (79.4 مليار دولار أمريكي)، وهي تنتج 50.4 جيجاوات من الكهرباء و7.6 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتمّ تسليمها على أساس مجمّع لتلبية احتياجات المرافق والصناعات التابعة للدولة بموجب عقود طويلة الأجل مع متعهدين بموجب الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المرافق ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. للاطلاع على المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.acwapower.com

للمعلومات الإعلامية:

يحيى حميد الدين، مدير عام تنفيذي – الاتصال المؤسسي - YHamidaddin@acwapower.com

محمد الحسن، مدير الإعلام المحلي والإقليمي – الاتصال المؤسسي - Moalhasan@acwapower.com