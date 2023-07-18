قفزت أرباح قطر للطاقة إلى 154.6 مليار ريال قطري (42.47 مليار دولار) في العام 2022 مقابل 97.9 مليار ريال في العام 2021، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن بيان للشركة الحكومية.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى لكن قطر هي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتعمل الشركة على زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال من خلال مشروع توسعة حقل غاز الشمال العملاق و"ينتظر تسليم أولى شحنات الغاز من مشروع توسعة حقل الشمال في عام 2026،" بحسب ما جاء في البيان.

ازداد الطلب على الغاز القطري في وقت تتسابق فيه الدول على تأمين احتياجاتها من الغاز بعد أن قررت أوروبا استبدال الغاز الروسي بمصادر أخرى بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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