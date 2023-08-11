أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي الإماراتية "تبريد" أنها دخلت في اتفاقية بيع 50% من حصتها في شركة تبريد باركس للاستثمار (تبريد باركس) المملوكة لها، إلى شركة DHI DCP DZ-LLC وهي شركة تابعة لشركة "دبي القابضة"، بقيمة 99.8 مليون درهم (نحو 27.2 مليون دولار)، بحسب بيان من تبريد على بورصة دبي الجمعة.

تمتلك تبريد عدد كبير من محطات التبريد في الخليج والإمارات. وتعد دبي القابضة أداة الاستثمار المملوكة لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد وتدير أصول بقيمة 130 مليار درهم.

وقالت تبريد أنها ستحتفظ بحصة 50% الباقية في تبريد باركس بعد الصفقة التي من المتوقع أن تكتمل هذا الشهر.

(إعداد: أحمد حسن، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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