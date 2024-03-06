وافق مجلس الوزراء المصري، وفق بيان له يوم الأربعاء، على 5 مشروعات قوانين تتعلق باتفاقيات التزام بترولية للبحث عن البترول والغاز في مناطق بمصر.

وتتعلق مشروعات القوانين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد بشأن اتفاقيات التزام بترولية، لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركات وطنية وعالمية.

ومشروعات القوانين الخمسة تتعلق بـ :

1- التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي"، وشركة "ثروة للبترول"، لتعديل اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية.

2 - التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أي بي آر ترانس أويل كوربوريشن"، لتعديل اتفاقية امتياز للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية.

3- التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "اتش بي اس انترناشيونال إيجيبت ليمتد"، لتعديل اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية.

4- التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "نورث بتروليوم إنترناشيونال كومباني إس إيه"، لتعديل اتفاقية التزام تتعلق بالبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية.

5- التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة "دانا غاز إيجيبت ليمتد"، للبحث عن الغاز والزيت واستغلالهما في منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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