وقعت مصر اتفاقية مع شركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة، لتخصيص قطعة أرض لإقامة محطة طاقة رياح غرب مدينة سوهاج جنوب البلاد باستثمارات 5 مليار دولار، بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على فيسبوك الأربعاء.

وتسعى مصر التي استضافت مؤتمر الأطراف بشأن المناخ Cop27 العام الماضي، للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم اقتصادها، وتستهدف أن تساهم الطاقة المتجددة بـ 42% من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2030.

ووفق البيان، ستنتج المحطة المزمع تأسيسها بقدرة إنتاجية 5 غيغاوات سنويا. فيما لم يذكر البيان مدة تأسيس المشروع أو موعد الانتهاء منه.

ونقل البيان، تصريحات للرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، تيريه بيلسكوج، قال فيها إن المشروع سيوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل خلال فترة الأعمال الإنشائية، فيما يوفر نحو 300 فرصة عمل بشكل دائم.

وشاركت سكاتك في مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي يُعد أكبر مشروع استثمار أجنبي مباشر في الطاقة الشمسية في مصر، من خلال 6 محطات للطاقة الشمسية.

وكانت مصر قد وقعت في نوفمبر الماضي، خلال انعقاد Cop27 بمدينة شرم الشيخ، 3 مذكرات تفاهم لتدشين مشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، بطاقة إجمالية 18 غيغاوات.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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