وقعت شركة قطر للطاقة الحكومية، اتفاقية لبيع النفط الخام لشركة شل لمدة 5 سنوات، بحيث سيتم توريد 18 مليون برميل سنويا من نفط قطر البري والبحري بداية من يناير المقبل، وفق بيان من الشركة.

وتتوسع قطر للطاقة في الاستثمارات في مناطق استكشاف خارج الدولة، بينما تعمل على مشروع لتوسعة حقل غاز الشمال، أحد أهم المشاريع في صناعة الغاز الطبيعي المسال بالدولة الخليجية قيمته 28.75 مليار دولار.

وسيرفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بالبلد من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا.

وتسعى قطر للطاقة لتوقيع اتفاقيات طويلة الأجل و"بناء علاقات تعاون تجارية واستراتيجية وذات أمد أطول،" وفق البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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