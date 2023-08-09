قال رئيس جهاز التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة يحيى الواثق أن شركة "أوكيور إنرجي" الهندية، المتخصصة في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وقعت عقود مبدئية لاستثمار 4 مليار دولار في إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر.

"تم توقيع العقد المبدئي و لسه (يتبقى) العقد النهائي،"بحسب الواثق لزاوية عربي.

وأضاف أنه تم تخصيص الأرض للشركة الهندية بعد اجتماع مسؤوليها مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الشهر الماضي ويتبقى بعض الأمور الفنية لبدء تأسيس المشروع الذي توقع أن يحدث في 2024.

وكشف الواثق عن قرب الاتفاق على مشاريع أخرى مع واحدة من المجموعات الاقتصادية الهندية، مفضلا عدم الإفصاح عن اسمها لحين إتمام الاتفاق، في مجال إنتاج الهيدروجين، ولكنه ذكر أن الاستثمارات قد "تفوق 10 مليار دولار".

وتسعى مصر التي استضافت قمة المناخ Cop 27 العام الماضي، للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم اقتصادها. وتستثمر شركات هندية بالإضافة لشركات عالمية وإقليمية في مشروعات لإنتاج الطاقة النظيفة في مصر.

(إعداد: أحمد حسن، تحرير: ياسمين صالح وآيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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