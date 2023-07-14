تحالف شركات "باور تشاينا"، و"سيبيكو 3"، و"وتيكو"، فاز بعقد لتنفيذ الأعمال الهندسية، والإنشائية، والمشتريات لمشروع محطة رابغ 4 لتحلية المياه المستقلة.

أكوا باور وقعت عقد الترسية إلى جانب شركة "الحاج عبد الله علي رضا وشركاه المحدودة" و"مجموعة المؤيد للمقاولات" لتطوير المشروع باستخدام تقنية التناضح العكسي بتكلفة إجمالية 2.54 مليار ريال سعودي (677 مليون دولار أمريكي)

المشروع سيعزز من قدرة "أكوا باور" على توفير إمدادات ثابتة من المياه المحلاة لمحافظة رابغ، ويؤكد مكانتها بصفتها أكبر شركة خاصة منتجة للمياه المُحلاة في العالم، وتعمل في أربع دول.

الرياض– المملكة العربية السعودية: أرست "أكوا باور"، أكبر شركة خاصة في العالم في مجال تحلية المياه، بأقل تعرفة ممكنة، ورائدة في مجال الابتكار، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، إلى جانب كل من شركة "الحاج عبد الله علي رضا وشركاه المحدودة"، وشركة "مجموعة المؤيد للمقاولات"، عقداً لتنفيذ الأعمال الهندسية، والإنشائية، والمشتريات الخاصة بمشروع محطة رابغ 4 لتحلية المياه المستقلة الواقعة على ساحل البحر الأحمر في المنطقة الغربية للمملكة العربية السعودية.

ويضم التحالف ثلاث شركات، هي؛ شركة "باور تشاينا"، وشركة "سيبيكو 3"، وشركة "وتيكو"، حيث تم توقيع العقد بتكلفة إجمالية تقد بنحو 2.54 مليار ريال سعودي (677 مليون دولار أمريكي)، بسعة إنتاجية تبلغ 600 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، حيث من المقرر أن تخدم منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة. ومن المتوقع أن يتم الإغلاق المالي للمشروع خلال الربع الثالث من عام 2023.

وتشرف "أكوا باور" اليوم على تشغيل محطة "رابغ 3" المستقلّة لإنتاج المياه المحلاة في المنطقة نفسها، حيث تُعد أول محطة لتحلية المياه من حيث الحجم في القطاع الخاص. مع إضافة محطة "رابغ 4" من المتوقع أن تضاعف أكوا باور طاقتها في مجال إنتاج المياه المحلاة بالمنطقة إلى 1.2 مليون متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى 6.8 مليون متر مكعب في اليوم عبر محفظة الشركة لمشروعات تحلية المياه، مما يجعلها؛ أكبر شركة خاصة منتجة للمياه المُحلاة على مستوى العالم.

تعليقاً على ذلك، عبّر الأستاذ محمد أبونيان، رئيس مجلس الإدارة لشركة أكوا باور عن اعتزازه بالمكانة التي حققتها أكوا باور بصفتها أكبر شركة خاصة منتجة للمياه المُحلاة على مستوى العالم، تعمل على توفير المياه بأقل تكلفة ممكنة، وباستخدام أكثر الحلول ابتكاراً.

وقال: "سعداء بما حققناه من تقدم محرز في المشروع الذي سيضمن توفير إمدادات ثابتة من المياه المحلاة لسكان وزوار منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، خصوصاً خلال فترات الذروة التي تتزامن مع حلول شهر رمضان، وموسم الحج. نشعر بالفخر بما حققناه من نجاح ملموس في موسم حج هذا العام وذلك من خلال تأمين أكثر من ثلثي الطلب على المياه في المشاعر المقدسة. أنا ممتن لجميع زملائنا الذين أمضوا وقتاً بعيدًا عن عائلاتهم حتى يتمكن 2.5 مليون شخص من أداء فريضة الحج بسهولة ويسر".

وأضاف: "نستهدف من خلال هذا المشروع دعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسب التوطين في الوظائف الجديدة التي سيشغلها الشباب السعودي ممن أنهى فترة التدريب في أكاديمية الطاقة والمياه ضمن برنامج تنمية المواهب الذي أشرفت عليها أكوا باور على مدى العقد الماضي في مجالات التطوير، والتشغيل، والصيانة".

بدوره، قال زهاو كيمينغ - رئيس مجلس إدارة شركة "سيبيكو 3" الصينية: "يمثل الإعلان علامةً فارقة أخرى في شراكتنا المستمرة مع أكوا باور، كما يدعم التزامنا المشترك بتطوير حلول مستدامة لتوفير وإنتاج المياه المحلاة في المملكة".

وتم توقيع اتفاقية شراء المياه الخاصة بالمشروع في وقتٍ سابق من هذا العام من قبل "الشركة السعودية لشراكات المياه"، بعد اختيار تحالف "أكوا باور"، وشركة "الحاج عبد الله علي رضا وشركاه المحدودة"، و"مجموعة المؤيد للمقاولات".

تجدر الإشارة إلى أنّ "أكوا باور" تملك اليوم 16 محطة لتحلية المياه في أربع دول، من بينها 10 محطات تتواجد في المملكة. وتلبي الشركة 30% من احتياجات المملكة من المياه، وبادرت أكوا باور في عام 2022 إلى تعزيز قدراتها المرتبطة بتحلية المياه عبر إنتاج 2.4 مليون متر مكعّب من المياه المحلّاة يومياً، من خلال أربع محطات لتحلية المياه موجودة في المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة. وتُعدّ هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ الشركة التي نجحت في تحقيقها خلال عام واحد فقط.

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نبذة عن شركة "أكوا باور"

"أكوا باور" (الرمز في تداول 2082) وهي شركة سعودية مُدرجة وأكبر شركة خاصة في العالم في مجال تحلية المياه بأقل تعرفة ورائدة في مجال الابتكار والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، وتأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2004. تضمّ "أكوا باور" ما يزيد على 4,000 موظف، وتوجد حالياً في 12 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا وجنوب شرق آسيا. تضمّ محفظة مشروعات "أكوا باور" 72 مشروعاً لإنتاج الطاقة و/أو تحلية المياه، بتكلفة استثمارية تبلغ280.1 مليار ريال سعودي (74.8 مليار دولار أمريكي)، من خلال توليد 45.85 جيجاواط وإدارة 6.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، توفرها كإنتاج ضخم يلبي احتياجات مرافق الدول وفق عقود شراء طويلة الأجل تعمل بنموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتأخذ "أكوا باور" على عاتقها تحقيق رسالتها من خلال إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بشكلٍ موثوقٍ وبتكلفة منخفضة، مع الإسهام بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات.

للتواصل الإعلامي:

يحيى حميدالدين - مدير عام تنفيذي – الاتصال المؤسسي

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